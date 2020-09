Štátne železnice dočasne rušia viaceré vlaky do Česka, RegioJet zatiaľ využíva výnimku

Po zaradení Českej republiky do rizikovej skupiny krajín Európskej únie zo strany slovenského Ústredného krízového štábu pristúpila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) k optimalizácii vlakových spojení medzi našimi krajinami.

Cestovné doklady na zrušené vlakové spoje budú nahradené cestujúcim v plnej hodnote bez storno poplatku. ZSSK v spolupráci s Českými dráhami (ČD) od 18. septembra upravila vlakové spojenia.

Prechod cez Kúty

Čo sa týka pohraničnej prechodovej stanice Kúty, tak od 22. septembra (utorok) nebude v úseku Břeclav – Bratislava hl. st. vedený vlak railjet 285 Metropolitan Slovenská strela (Praha hl. n. 19:44 – Bratislava hl. st. 23:44).

Od 23. septembra (streda) nebude v úseku Bratislava hl. st. – Břeclav vedený vlak railjet 284 Metropolitan Slovenská strela (Bratislava hl. st. 05:15 – Praha hl. n. 09:13).

Stopka pre niektoré spoje Valašského expresu

Pohraničnej prechodovej stanice Horní Lideč sa taktiež dotknú zmeny od 22. septembra (utorok).

V úseku Púchov – Horní Lideč nebudú vedené vlaky: Ex 120 Valašský expres (Púchov 18:08 – Praha hl. n. 22:39), Ex 124 Valašský expres (Púchov 14:08 – Praha hl. n. 18:39) a Ex 128 Valašský expres (Púchov 10:08 – Praha hl. n. 14:39).

Vlaky Ex 122 Valašský expres, Ex 126 Valašský expres a Ex 220 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.

Od 22. septembra (utorok) nebudú v úseku Horní Lideč – Púchov vedené nasledovné vlaky: Ex 121 Valašský expres (Praha hl. n. 05:23 – Púchov 09:52), Ex 125 Valašský expres (Praha hl. n. 09:23 – Púchov 13:52), Ex 129 Valašský expres (Praha hl. n. 13:23 – Púchov 17:52).

Vlaky Ex 123 Valašský expres, Ex 127 Valašský expres a Ex 221 Valašský expres budú v prevádzke v pôvodných trasách bez obmedzenia.

Vlak Žilina – Praha nepôjde

Od 27./28. septembra (nedeľa/pondelok) nebude v medzištátnom úseku Praha hl. n. – Žilina cez pohraničnú prechodovú stanicu v Čadci vedený vlak EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:15 – Humenné 10:33).

Od 28. septembra (pondelok) bude vlak v úseku Žilina – Humenné v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

Od 28./29. septembra (pondelok/utorok) nebude v medzištátnom úseku Žilina – Praha hl. n. vedený vlak EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:13).

Od 28./29. septembra (pondelok/utorok) bude vlak v úseku Humenné – Žilina v prevádzke v pôvodnej trase bez obmedzenia.

Lôžkový vozeň do Košíc bude zaradený

Vnútroštátny lôžkový vozeň č. 13 na trase Košice – Bratislava a opačne bude v uvedených vlakoch (EN 442 a EN 443) radený bez obmedzenia.

Ostatné vlakové spojenia medzi SR a ČR vrátane medzištátnych regionálnych vlakov na všetkých hraničných priechodoch zostávajú naďalej v prevádzke bez obmedzení.

ZSSK stále ponúka dostatok miest na prepravu zákazníkov medzi SR a ČR, uvedená optimalizácia sa dotkne cca 18 % ponúkaných miest.

ZSSK bude spoločne s ČD naďalej pozorne sledovať situáciu a operatívne bude na základe pandemických opatrení a vývoja dopytu reagovať na požiadavky cestujúcich pridávaním, resp. optimalizovaním ďalších spojov.

RegioJet obmedzenia nezaviedol

Vlakové spoje RegioJet medzi Slovenskom a Českou republikou pôjdu v nasledujúcich dňoch bez akýchkoľvek zmien. Zaradenie Česka medzi rizikové krajiny zo strany slovenského Ústredného krízového štábu tak zatiaľ na spoje nemá vplyv.

Ako informoval agentúru SITA hovorca RegioJet Aleš Ondrůj, k obmedzeniam nepristúpili, lebo cestujúci si stále kupujú lístky na spoje, ktoré idú na a zo Slovenska.

RegioJet bude situáciu priebežne sledovať a vyhodnocovať. Zároveň sa bude snažiť zachovať dopravnú obslužnosť Českej republiky a Slovenska aj v súčasnej komplikovanej situácii.

Personál, ktorý vlaky obsluhuje, jazdí bez obmedzení, lebo sa na neho vzťahuje výnimka vyhlásená slovenskými úradmi, teda členovia personálu nepotrebujú testy na koronavírus a ani nemusia ísť do karantény.