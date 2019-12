Štátne železnice vypravia počas vianočných sviatkov mimoriadne rýchliky a posilnia aj ďalšie vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v období vianočných a novoročných sviatkov posilní dopravu. Dôvodom je tradične očakávaný zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi pred Vianocami a začiatkom budúceho roka.

Ako národný osobný vlakový dopravca v piatok informoval, vypraví štyri mimoriadne rýchliky (dva z Bratislavy na východ, dva opačným smerom) a tiež 25 posilových vlakov, z toho štyri vlaky SuperCity, deväť rýchlikov, osem regionálnych rýchlikov a štyri regionálne expresy.

Možné zakúpiť si aj miestenku

Jeden mimoriadny rýchlik pôjde pred Vianocami, ďalšie tri začiatkom budúceho roku. „Vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v piatok 20. decembra 2019 a v piatok 3. januára 2020. Vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v stredu 1. januára a v utorok 7. januára 2020,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Do mimoriadnych rýchlikov je možné zakúpiť si miestenku. „Vlak R 11609 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10,“ priblížil Kováč.

Posilové vlaky budú jazdiť počas šiestich dní. V piatok 20. decembra 2019 pôjde päť posilových vlakov, v sobotu 21. decembra jeden a v nedeľu 22. decembra tri. V piatok 3. januára 2020 národný dopravca vypraví tri posilové vlaky, v sobotu 4. januára jeden a v pondelok 6. januára jedenásť.

„Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR. Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu,“ poznamenal Kováč.

Priemerné meškanie bolo 1,09 minúty

ZSSK počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. „Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to znamená meškanie do 5 minút vrátane) 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1 555 vlakov (6,4 %),“ dodal Kováč s tým, že priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc.

Má základné imanie 212,44 milióna eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a od decembra 2016 opäť prevádzkuje komerčné IC vlaky bez podpory štátu.