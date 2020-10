Štátni cestári musia vrátiť milióny eur. Neoprávnene si nechali preplatiť DPH-čku

Štátni cestári budú musieť opäť vracať peniaze. Tentoraz pre neoprávnené preplatenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pri projekte zrekonštruovanej cesty prvej triedy Turčianske Teplice – Príbovce. Pre nezrovnalosti príde Slovenská správa ciest (SSC) o takmer 3,3 milióna eur.

Rekonštrukcia cesty v Turci je investíciou celkovo za viac ako 23 miliónov eur vrátane DPH. Financovaná a realizovaná bola v uplynulých troch rokoch s využitím európskych prostriedkov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

SSC získala na rekonštrukciu cesty nenávratný finančný príspevok 24,7 milióna eur, no vyčerpala z neho cez 21 miliónov eur.

Dôvod a výšku dlhu cestári uznali

Z celkového dlhu 3,3 milióna eur pripadá na zdroje Európskej únie (EÚ) 2,8 milióna eur a štátu skoro 494-tisíc eur. Suma každej z troch splátok predstavuje zhruba 1,1 milióna eur.

„Všetky nezrovnalosti sa týkajú neoprávnenej DPH, ktorá bola vyčíslená postupne so žiadosťou o platbu,“ potvrdila pre portál NašaDoprava.sk hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Peniaze vrátia v splátkach

Cestári ako príjemcovia pomoci zo zdrojov EÚ nepodliehajú dani podľa smernice o DPH, kde je uvedené, že tá bude neoprávneným výdavkom na úsekoch s výberom mýta.

Dôvod a výšku svojho dlhu štátni cestári uznali a zaviazali sa ho uhradiť v troch rovnakých splátkach postupne do 30. októbra 2020 až 2022. Dohodu o splátkach už uzavreli s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Všetky peniaze nemohli vrátiť cestári naraz do konca tohto mesiaca, keďže by sa im zhoršili ekonomické pomery.

„Vzhľadom na nedostatočné množstvo bežných výdavkov, na ktoré SSC každoročne upozorňuje, by úhrada celého dlhu mala za následok zníženie finančných prostriedkov na opravu a údržbu ciest,“ uviedla Karelová.

Oneskorená výstavba, zvýšená cena

Na stavebné práce v súvislosti s projektom vynaložila SSC viac ako 23 miliónov eur s DPH. Okrem toho na majetkovo-právne vysporiadanie, teda výkupy pozemkov, použila 364 500 eur, na projekčné práce skoro 636-tisíc eur a na autorský dozor zhruba 16-tisíc eur.

Rekonštrukcia cesty v Turci trvala od konca mája 2017 do polovice júna 2019. Hlavným zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Hochtief SK, dcéra spoločnosti Hochtief CZ.

Ako pripomenula Karelová, stavebné práce nevykonal v zmluvne dohodnutom termíne, ktorý bol stanovený na záver januára 2019. „Zmluvná cena bola navýšená o naviac práce v sume 2 191 805 eur s DPH,“ priblížila hovorkyňa.

Navýšená zmluvná cena tak dosiahla 23,5 milióna eur s DPH. Cestári napokon zaplatili 23,2 milióna eur, pričom nevyčerpaný zostatok dosiahol takmer 370-tisíc eur. Podľa Karelovej boli práce zrealizované v „požadovanej kvalite a k spokojnosti verejnosti“.

Peniaze vracajú aj pri ďalších projektoch

SSC má dohody o splátkach aj pri iných projektoch, ale najviac peňazí bude vracať práve v súvislosti s rekonštrukciou cesty Turčianske Teplice – Príbovce.

Okrem toho musí vracať 1,1 milióna eur v súvislosti so stavebnými a bezpečnostnými opatreniami na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce.

Tiež pre projekt 2. fázy rekonštrukcie cesty I/50 Ružová dolina, takmer 427-tisíc eur. Vyše 816-tisíc eur musí vrátiť pre modernizáciu a rekonštrukciu mostov ciest I. triedy a 1,14 milióna eur v súvislosti s treťou etapou rekonštrukcie križovatiek v Prešovskom a Košickom kraji.