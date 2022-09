Stav verejnej dopravy vyháňa ľudí do áut, vlaky by mali byť pre ministerstvo dopravy prioritou

Občianske združenie Znepokojené matky žiada ministerstvo dopravy a výstavby, ako aj vládu, aby začali pristupovať k železničnej osobnej doprave ako k priorite. Majú tak pomôcť nielen k zníženiu výdavkov ľudí na pohonné hmoty, ale aj k systematickému znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Organizácia začala vo štvrtok, na Medzinárodný deň bez áut, s petíciou na podporu železničnej dopravy s názvom Vlaky na jednotku. Výkričník zostavený z detských vláčikov pred budovou ministerstva dopravy mal symbolicky upozorniť na dlhoročné zanedbávanie rozvoja verejnej dopravy, a zvlášť železničnej.

Rýchle a moderné vlaky

„Napriek tomu, že sa plánujú výdavky do rozvoja vlakov, stále ide o čiastkové riešenia a chýba nám systematický prístup premietnutý do štátnych politík. Dnes je verejná doprava v stave, keď v podstate vyháňa ľudí stále do áut. To spôsobuje zvyšovanie emisií z osobnej dopravy a zhoršuje akútnu situáciu s rastúcimi nákladmi ľudí na dopravu,“ upozornila Lucia Szabová za Znepokojené matky s tým, že je naozaj čas to zmeniť.

Vlaky by mali byť podľa združenia základným pilierom verejnej dopravy – rýchle, spoľahlivé, moderné a dostupné pre všetkých.

Zrýchlenie modernizácie železníc

Znepokojené matky informovali, že zlepšiť treba celé nastavenie verejnej dopravy, od zrýchlenia modernizácie železníc cez prepojenia integrovanej dopravy a uľahčenie platenia až po samotné služby.

Za dôležité považujú aj zlepšenie dostupnosti a viaczdrojové financovanie rozvoja osobnej vlakovej dopravy, jedným z veľkých problémov je aj nedostatočné vybavenie vlakov či bezbariérové cestovanie. Organizácia vznikla ako reakcia na nedostatočné kroky politikov k znižovaniu emisií skleníkových plynov, pričom práve doprava sa dotýka nielen rodičov, ale všetkých ľudí v bežnom živote.