Stavebné zákazky ministerstva dopravy môžu mať hodnotu aj viac ako štyri miliardy eur

V súčasnosti trvajúce verejné obstarávania na stavebné práce spolu s plánovanými do roku 2021 v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) by mali dosiahnuť celkovú predpokladanú hodnotu približne 4,3 miliardy eur. Najväčší objem podľa rezortu dopravy a výstavby pripadá na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS), a to 450 miliónov eur pre terajšie a 2,3 miliardy eur pre pripravované tendre.

V prípade Slovenskej správy ciest, zodpovedajúcej za cesty prvej triedy, majú aktuálne súťaže odhadovanú cenu 158 mil. eur a v pláne sú obstarávania do roku 2021 za 379 mil. eur.

Údržba ciest za milióny eur

„Zároveň nad rámec bežnej aktivity Slovenská správa ciest dostala ďalších dvesto miliónov eur na štyri roky. Je to síce na údržbu ciest, nie na investičné akcie, ale z hľadiska stavebných firiem ide o stavebné práce,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Ladislava Cengelová (Smer-SD).

V rámci železničnej dopravy a električkovej dopravy v Bratislave je podľa nej v prebiehajúcich verejných obstarávaniach 843 mil. eur a v plánovaných ďalších 500 mil. eur. Ministerstvo by podľa štátnej tajomníčky v prípade neobmedzených finančných zdrojov mohlo pripraviť a spustiť, odhliadnuc od kapacít stavebných a projekčných firiem, stavby v objeme 12 mld. eur.

„To, čo vieme vyhlásiť v roku 2019, alebo začiatkom roku 2020, to vieme nejakým spôsobom zaručiť, alebo pustiť na trh. Ako sa k tomu postaví vláda v budúcom volebnom období, bude na nej,“ uviedla Cengelová na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

V súvislosti s blížiacimi voľbami pritom dúfa, že sa nezastaví stavebný trh, pretože bude pripravených dostatok projektov na to, aby stavebné firmy mohli využívať svoje kapacity plynulo.

Tlak Útvaru hodnoty za peniaze

„Sme pod tlakom aj ministerstva financií a Útvaru hodnoty za peniaze, ktorí nám hovoria, že sme spustili veľmi veľa zákaziek v oblasti projektovania na stavebný trh a že sa nám vraj teraz predovšetkým na diaľniciach nedarí získavať ponuky, ktoré by v nami predpokladanom čase a za nami predpokladané sumy nám dokázali dodať zákazku,“ podotkla Cengelová s tým, že na železniciach nie je takýto pretlak zákaziek.

Štátna tajomníčka pripustila istú nevyrovnanosť na stavebnom trhu, snažia sa však podľa nej najmä o zachovanie dynamiky sektora. Zámerom je tiež zabezpečenie prípravy budúceho programového obdobia po roku 2020, aby bolo dostatok projektov na čerpanie peňazí Európskej únie.

„Viem, že sme pod kritikou, že dynamika výstavby infraštruktúry nie je dostatočná a nebudem sa vyhovárať, že je to len z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní,“ poznamenala Cengelová. Poukázala pritom na rozmach odvolávania v príprave stavieb aj vo verejných obstarávaniach, čo podľa nej neslúži zvyšovaniu kvality týchto procesov.

Očakávajú sa zásadné zmeny

Ministerstvo dopravy a výstavby sa už intenzívne venuje príprave nasledujúceho programového obdobia, pričom sa očakávajú zásadné zmeny vo financovaní dopravnej infraštruktúry zo zdrojov Európskej únie. Aktuálne vyjednáva s Európskou komisiou a snaží sa, aby v pôvodnom návrhu eliminovali negatívne prvky.

Komisia navrhovala, aby v budúcom období 2021 až 2027 bolo zhruba 80 percent zdrojov alokovaných mimo cestnej dopravy, teda na železničnú, vodnú, prípadne verejnú osobnú dopravu.

„My ako krajiny V4 si myslíme, že sme typovo v inej situácii oproti rozvinutým štátom EÚ, ktoré už majú základnú infraštruktúru vybudovanú. A preto myšlienka, s ktorou prišli na rokovanie o ďalšom programovom období, je pre nás veľmi ťažko akceptovateľná,“ upozornila Cengelová.

Každá stavba bude stáť viac

Európska komisia by navyše chcela zmeniť pomer spolufinancovania dopravných projektov. V súčasnosti ide na ne 85 percent peňazí zo zdrojov EÚ a 15 percent zo štátneho rozpočtu. Komisia presadzuje rovnaký podiel financovania zo spoločného a národného rozpočtu, teda 50 a 50 percent.

„Všetko toto vytvára veľký tlak aj na štátny rozpočet, pretože každá stavba nás bude samozrejme stáť oveľa viac z našich vlastných zdrojov,“ dodala Cengelová.

Ministerstvo financií podľa štátnej tajomníčky vyhovelo žiadosti rezortu dopravy a výstavby o určenie dlhodobejšieho finančného rámca. Uzavreli memorandum, aké sú perspektívy v oblasti financovania dopravnej infraštruktúry, najmä diaľničnej, na najbližšie roky.