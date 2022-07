Strabag a Porr namietli víťaza tendra na dostavbu D1 a kľúčovej križovatky, spoločnosti odmietli špecifikovať dôvody rozhodnutia

Námietky proti vyhodnoteniu ponúk v tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na rozšírenie diaľnice D1 pri hlavnom meste podalo Združenie D1 Bratislava – Triblavina so stavebnými spoločnosťami Strabag, s.r.o., a Porr, s.r.o., so sídlom v Bratislave. Pre agentúru SITA to potvrdil Strabag.

Námietku posudzuje ÚVO

„Môžem potvrdiť, že námietku podalo naše združenie, avšak podrobnosti v súčasnosti oznamovať nebudeme,“ uviedla v piatok špecialistka komunikácie spoločnosti Strabag, a. s., Praha Jana Kohoutová.

Námietky v súčasnosti posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie. Združenie s firmami Strabag a Porr po vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa, ktorej súčasťou je aj dostavba križovatky D1 a D4, obsadilo druhé miesto.

Na prvej pozícii je poľská stavebná spoločnosť Budimex, S.A., so sídlom vo Varšave, ktorá mala za stavebné práce na diaľnici navrhnúť cenu 110 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Doprastav bol z tendra vylúčený

Na treťom mieste je spoločnosť Váhostav – SK, a. s. Pôvodne najnižšiu ponuku bratislavskej spoločnosti Doprastav, a. s., (85 mil. eur bez DPH) diaľničiari vylúčili.

Predpokladaná cena stavebných prác za rozšírenie D1 v úseku Bratislava – Triblavina a prepojenie D1 s D4 je vyše 127 miliónov eur bez DPH, plánované sú podľa verejného obstarávania na tri a pol roka. Pri vyhodnotení ponúk rozhodovali dve kritériá, navrhovaná celková cena s váhou 60 % a lehota výstavby s váhou 40 %.