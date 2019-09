Štrajk vodičov hromadnej dopravy Bratislavu neochromil

Štrajk, ktorý ohlásili odborári v priebehu minulého týždňa sa začal o 4.00 a skončil o 7.00 hodine. Odborári tak nechceli ochromiť dopravu v Bratislave hneď v prvý školský deň. Dôvodom ich protestu je zlepšenie pracovných podmienok, ako aj úprava miezd.

Do štrajku sa zapojilo iba 11 ľudí

„Napriek silnej medializácii sa zo všetkých 1500 vodičov do štrajku zapojilo 11 ľudí. Účasť na proteste tak nedosiahla ani 0,8 %. Operatívne výpadky v prevádzke sme nahradili záložnými vozidlami,“ uviedol Martin Žarnovický, manažér PR a marketingu DPB.

Podľa DPB bol dnešný zvolaný štrajk iba snaha o vyvolanie mediálneho tlaku zo strany predsedu odborov Autošofér Jozefa Hitku.

„Dopravný podnik upozorňuje, že na štrajk nebol dôvod a cieľom odborov Autošofér Jozefa Hitku bola iba mediálno-politická hra, do ktorej sa snažil v prvý školský deň vtiahnuť aj cestujúcich,“ skonštatoval Žarnovický.

Dopravný podnik zároveň dodáva, že s nástupom nového vedenia došlo k úprave mzdových podmienok, podarilo sa kúpiť desiatky ďalších klimatizovaných autobusov, tak aby sa vodičom lepšie pracovalo a dokonca sa pracuje na tom, aby bolo súčasťou aj starších vozidiel domontovanie klimatizácie.

DPB kritizuje kroky Odborov

Odborom pod vedením pána Hitku v skutočnosti vôbec nešlo o zlepšenie pracovných podmienok, tvrdí Dopravný podnik.

Podľa vedenia podniku práve Jozef Hitka bol človekom, ktorý napadol súčasnú kolektívnu zmluvu, vďaka ktorej bolo za posledné dva roky možné navýšiť platy šoférov o takmer 30 %. O vyjadrenie sme požiadali aj spomínaného šéfa odborov, ani po viacnásobnej výzve, na naše otázky nereagoval.

„Kolektívna zmluva je platná, no ak by ju súd na podnet pána Hitku zrušil, odbory Autošofér by pripravili svojich kolegov o zvýšené mzdy,“ uviedol manažér DPB.