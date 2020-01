Strana Za ľudí kritizuje, že NDS odmieta zverejniť kľúčový dodatok mýtnej zmluvy so SkyToll-om

Strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí podala na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) odvolanie voči rozhodnutiu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS), ktorá odmietla zverejniť kľúčový dodatok mýtnej zmluvy so spoločnosťou SkyToll, a. s.

Predmet obchodného tajomstva

Ako v piatok informoval podpredseda strany Juraj Šeliga, uvedený dodatok obsahuje údaj o tom, koľko bude musieť štát zaplatiť za odkúpenie mýtneho systému. Na základe odhadov by podľa neho malo ísť o sumu zhruba 400 až 450 miliónov eur. Štát už prevádzkovateľovi mýtneho systému uhradil za jeho výstavbu 256 miliónov eur.

„Národná diaľničná spoločnosť sa bráni, že to je predmetom obchodného tajomstva. Napísali sme právne stanovisko a dali sme ho ministerstvu, pretože je nadriadené NDS. Hovoríme, že zverejnenie tejto sumy je vo verejnom záujme a rovnako sa opiera o ústavu, o právo na informácie,“ povedal Šeliga. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) začiatkom týždňa vyhlásil, že nemá problém so zverejnením celej zmluvy.

„Ak aj ministerstvo odmietne zverejnenie tohto dodatku, sme pripravení podať správnu žalobu a ťahať túto vec až na ústavný súd. Je to otázka verejného záujmu, nemôže si štát dohodnúť takú podmienku v zmluve, že nebude zverejňovať to, ako budú použité peniaze daňových poplatníkov,“ uviedol Šeliga.

Podmienky výberu mýta označil za najväčšiu zlodejinu na Slovensku za posledných dvadsať rokov. „Viac ako sedemsto miliónov eur, ktoré mohli byť v štátnej pokladnici, išlo do daňových rajov, resp. do rúk súkromníkov,“ upozornil.

Štát má možnosti na zverejnenie dodatkov

NDS informovala, že si vyžiadala od spoločnosti SkyToll súhlas so sprístupnením požadovaných informácií, tento jej však nebol udelený. „Spoločnosť SkyToll opätovne označila požadované informácie za predmet obchodného tajomstva a dôverné informácie. Sprístupnením požadovaných informácií bez predmetného súhlasu by sa NDS vystavila riziku žaloby na náhradu škody,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Zverejnenie zmluvy o komplexnej službe elektronického mýta medzi NDS a SkyToll-om z roku 2009 nebolo ešte povinné. „Táto však bola následne zverejnená sú súhlasom spoločnosti SkyToll na internetovej stránke úradu vlády, na ktorej je stále prístupná,“ dodala Michalová.

Ak by štát podľa Šeligu chcel, aby boli dodatky zverejnené, tak má na to možnosti. „Štát to nechce, pretože vláda Petra Pellegriniho a predtým vláda Roberta Fica kryje mafiu a oligarchov, ktorým odovzdala sedemsto miliónov eur. Verím, že pán Érsek dodrží svoje slovo, ktoré vyhlasoval verejne, a urobí všetko preto, aby bol zverejnený dodatok. Je neprijateľné, aby sme dvakrát platili za niečo, nehovoriac o tom, že stále nevieme cenu,“ dodal Šeliga.

„Ako už viackrát k tejto téme prezentoval minister dopravy Árpád Érsek, rezort dopravy nebude nijako brzdiť zverejnenie predmetnej zmluvy na mýtny systém, resp. jej dodatku. Postupovať budeme vždy v medziach zákona vzhľadom na verejný záujem,“ uviedla pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Očakávajú nový tender

Strana Za ľudí očakáva, že bude vypísaný nový tender na prevádzku mýta. „Veríme, že sa to dodrží a bude sa postupovať čo najrýchlejšie. Mýto v budúcnosti by malo byť korektným spôsobom ako vyberať poplatky, ktoré sú primerané, a zároveň drvivú väčšinu poplatkov investovať do výstavby a údržby slovenských ciest, diaľnic, rýchlostných ciest,“ povedal odborník na dopravu v strane Za ľudí. Ako je podľa neho nastavený mýtny systém na Slovensku, tak aj vyzerajú cesty, nie sú dobudované diaľnice, rýchlostné cesty.

V čase uzavretia zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi NDS a SkyToll-om v roku 2009 bol ministrom dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD) v prvej vláde Roberta Fica (2006 – 2010).

Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS bol vtedy Igor Choma (Smer-SD). Najvyšší kontrolný úrad SR na základe kontroly prevádzky mýtneho systému vlani konštatoval, že je pre štát nevýhodný, neefektívny, takmer polovica výnosov z mýta končí na účte súkromného prevádzkovateľa.

Na výstavbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest išlo z vybratých peňazí minimum peňazí. Navyše, mýtny systém nie je vo vlastníctve štátu, hoci ten za jeho výstavbu už prevádzkovateľovi zaplatil. Najvyšší kontrolný úrad pre vážne podozrenie zo spáchania trestného činu preto odstúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.