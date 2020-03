Študenti a deti si za vlak zaplatia, vláda im pozastavuje bezplatnú dopravu

Bezplatná vnútroštátna vlaková preprava vo vozňoch 2. triedy pre deti do pätnásť rokov veku, žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov veku bude dočasne pozastavená v pondelok 30. marca. Opatrenie má trvať do ukončenia uzatvorenia škôl a školských zariadení. Rozhodla o tom v piatok vláda, keď schválila odporúčanie Ústredného krízového štátu SR a pozastavila platnosť časti príslušného uznesenia vlády o zavedení bezplatnej vlakovej prepravy z novembra 2014.

Pre dôchodcov zdarma

Návrh o dočasnom pozastavení bezplatnej železničnej dopravy pre vybraný okruh cestujúcich predložil na vládu minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina). Minister dopravy má zároveň podľa rozhodnutia vlády priamo rozhodnúť o neuplatňovaní príslušnej časti každej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, ktorá sa vzťahuje pre túto oblasť a kategóriu cestujúcich. V platnosti zatiaľ zostáva bezplatná vlaková doprava pre dôchodcov, no vláda im odporučila, aby zostávali doma a necestovali.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) má aktuálne uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme – so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., ktorá zabezpečuje asi 97 % všetkých výkonov objednávaných štátom, a so spoločnosťou RegioJet, ktorá zabezpečuje objednávku štátu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. „Dočasným zrušením bezplatnej prepravy pre vybraný okruh cestujúcich sa nezruší možnosť ich cestovania, cestovanie ako také bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam, ktoré sú definované v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností,“ uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.

Deti do 6 rokov bez zmeny

Zároveň im bude vzhľadom na ich status umožnené využívať klasické štátom regulované zľavy, čo pre deti do šesť rokov nepredstavuje žiadnu zmenu, nakoľko budú i naďalej prepravované bezplatne, u žiakov a študentov bude možné využiť štandardnú zľavu 50 %. „Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19,“ dodalo ministerstvo.

Úloha bezodkladne dočasne pozastaviť bezplatnú prepravu vo vlakoch pre študentov do konca uzavretia školských zariadení vyplýva pre ministra dopravy aj z uznesenia vlády k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Minister dopravy má zároveň bezodkladne predĺžiť lehoty na kolaudácie stavieb, vrátane dočasného neplynutia lehôt. Takisto má rokovať s telekomunikačnými operátormi o spolupráci počas krízovej situácie v prípade posielania SMS obyvateľom.