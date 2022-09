Súd zamietol žalobu environmentalistov proti Mercedesu, tí žiadali ukončenie predaja spaľovákov

Nemecký súd zamietol žalobu environmentálnej skupiny, ktorá žiadala pre automobilku Mercedes-Benz zákaz predaja vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2030.

Civilný súd je prikrátky

Krajinský súd v Stuttgarte, kde spoločnosť Mercedes-Benz Group sídli, sa v utorok vyjadril, že o opatreniach v boji proti klimatickej zmene by mali rozhodovať zákonodarcovia a takéto rozhodnutia by podľa neho nemali vychádzať z individuálnych konaní na civilnom súde. Informuje o tom nemecká tlačová agentúra dpa.

Skupina Deutsche Umwelthilfe žiadala, aby súd nariadil spoločnosti Mercedes-Benz, že po konci októbra 2030 nebude môcť predávať autá so spaľovacími motormi produkujúcimi emisie skleníkových plynov. Tiež žiadali, aby automobilka už pred týmto dátumom nepredávala nové autá so spaľovacími motormi, ktorých emisie by celkovo dosiahli viac ako 516 miliónov ton oxidu uhličitého.

Odvolanie voči rozhodnutiu

Organizácia sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať na vyššom regionálnom súde, pričom argumentuje, že k podniknutiu právnych krokov ich prinútila nečinnosť politikov.

Mercedes-Benz rozhodnutie privítal a skonštatoval, že v súvislosti s ochranou klímy ako jednou z najväčších výziev v ľudských dejinách nie sú žiadne pochybnosti. Spoločnosť podľa vyhlásenia zostáva zodpovedná a už dávno sa vydala smerom ku klimatickej neutralite.