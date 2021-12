Súťaž na výstavbu druhej etapy obchvatu Prešova na R4 by mohli vyhlásiť budúci týždeň, hovorí Doležal

Dlho očakávané verejné obstarávanie na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 by mohlo byť vyhlásené budúci týždeň.

Očakáva to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina), pričom podľa neho Národná diaľničná spoločnosť (NDS) teraz nemá rozpočtovú istotu, aby mohla súťaž zodpovedne vyhlásiť.

Čo najskoršie spustenie

„Mám však prísľub štátneho tajomníka aj ministra financií, že pri návrhu štátneho rozpočtu budúci týždeň v parlamente budú tieto požiadavky zohľadnené. NDS je pripravená, ale nemá rozpočtovú istotu, nemá garantované financie na viacročné obdobie,“ informoval Doležal.

Tvrdí, že Prešov neignoruje, lebo sám má záujem na čo najskoršom spustení výstavby druhej časti obchvatu mesta, no snažia sa postupovať v súlade so zákonmi.

Zostávajúce plánované úseky

„Doteraz sme spúšťali desiatky stavieb bez garantovaného financovania, ale my to tak robiť nebudeme. Odkazujeme Prešovčanom, nezabúdame na vás a spustíme to hneď, ako to bude možné,“ vyhlásil minister dopravy. „NDS nemôže vyhlásiť niečo, čo nemá rozpočtovo kryté. Toto musíme rešpektovať,“ podotkol Doležal.

Pokiaľ ide o zostávajúce plánované úseky R4 od Prešova smerom k hraniciam s Poľskom, podľa ministra dopravy v priebehu decembra budú súťažiť zhotoviteľa porovnávacej štúdie, ktorá preverí vhodnosť tejto trasy na financovanie cez projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP).

„Nechcem prejudikovať, ale vyzerá to tak, že R4 by mohla byť súca na financovanie prostredníctvom PPP,“ vyhlásil Doležal.

Financovanie formou PPP podľa ministra posudzujú aj v prípade plánovanej výstavby úseku diaľnice D1 Turany – Hubová a tunela Karpaty na budúcej trase D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica.