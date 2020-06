Súťaž o prevádzku vlakov medzi Bratislavou a Komárnom sa zopakuje, pôvodný návrh bol krokom späť

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) chce do konca júla vyhlásiť opakovanú súťaž na prevádzku železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme na objednávku štátu na regionálnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Ako pre agentúru SITA potvrdil rezort dopravy, úspešný uchádzač na základe výsledkov tendra by mal zabezpečovať prepravu cestujúcich medzi hlavným mestom a Žitným ostrovom desať rokov od 1. januára 2023. Do výberu prevádzkovateľa môže predĺžiť súčasnú zmluvu o vlakovej doprave na tejto trati (uplynie koncom roka 2020) o dva roky so súčasným dopravcom RegioJet, ktorého vlaky tam jazdia od marca 2012.

Oslovia viacero spoločností

O dočasnom prevádzkovaní vlakov na trati Bratislava – Komárno, kým nebude známy víťaz súťaže, ministerstvo dopravy už rokuje na základe pravidiel európskej legislatívy. „Legislatíva umožňuje na maximálne dva nasledujúce roky (teda do roku 2022 – poz. red.) uzatvoriť zmluvu tzv. priamym zadaním, čo rezort dopravy aj plánuje využiť. Čo sa týka dočasného núdzového riešenia, nie je určené či má ísť o toho istého dopravcu alebo o nového,“ uviedol rezort dopravy.

Ministerstvo začalo rokovať ako s prvou v poradí práve so spoločnosťou RegioJet, keďže je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. „V prípade nedohody je ministerstvo pripravené osloviť aj iných dopravcov ako sú ÖBB (Rakúske spolkové železnice), České dráhy, Leo Express, Železničná spoločnosť Slovensko či ďalšie najmä v susedstve SR tak, aby bola doprava zabezpečená kontinuálne aj po ukončení aktuálnej zmluvy so spoločnosťou RegioJet,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Regiojet má záujem pokračovať

RegioJet má záujem pokračovať v prevádzke vlakov medzi Bratislavou a Komárnom po uplynutí zmluvy do výberu dopravcu v opakovanej súťaži. „Máme spracovaných niekoľko variant a sme samozrejme pripravení prevádzku do vyhlásenia výsledkov nového kola súťaže zaistiť,“ informoval agentúru SITA hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj. Ministerstvo dopravy informovalo dopravcu o tom, že chce vyhlásiť nové výberové konanie a predložiť návrh zabezpečenia prevádzky do vyhlásenia výsledkov súťaže. „RegioJet pripravil základný návrh ďalšieho zabezpečenia prevádzky a predložil ho ministerstvu dopravy s tým, že aktuálne vzhľadom na Covid-19 nemohol vec ďalej riešiť. Avšak počítame s tým, že budeme s ministerstvom dopravy v najbližších dňoch rokovať o ďalšom postupe,“ uviedol Ondrůj.

Prvý pokus o výber vlakového dopravcu na trase Bratislava – Komárno skončil fiaskom. Ponuku predložil iba RegioJet, no bývalé vedenie rezortu ju neprijalo a súťaž zrušilo. Podmienky účasti v tendri z pôvodných piatich prihlásených splnili štyria dopravcovia. Železničná spoločnosť Slovensko, Arriva a Leo Express vtedy agentúru SITA informovali, že ponuku nepodali pre výhrady najmä ku krátkym termínom na zabezpečenie vozidiel a na prípravu kvalifikovanej ponuky. Zároveň žiadali súťaž zrušiť a vyhlásiť novú tak, aby podmienky boli transparentné a nediskriminačné pre všetkých uchádzačov. Na základe tendra vyhláseného v októbri 2019 mal dopravca zabezpečiť prevádzku vlakov na tejto trati pôvodne od 1. januára 2021, rezort dopravy neskôr lehotu skrátil na 13. decembra 2020, od začiatku platnosti budúceho grafikonu vlakovej dopravy.

Rastúci záujem o vlakovú dopravu

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) odporúčal súťaž zrušiť z dôvodu, že ak by ju ministerstvo dokončilo, doprava na trati by sa zhoršila. „Ministerstvo dopravy a výstavby SR na rastúci záujem cestujúcich o vlakovú dopravu na Žitnom ostrove nereaguje pridaním nových vlakov, ale naopak, ich čiastočným rušením, predĺžením intervalov medzi spojmi a dokonca aj spomalením dopravy,“ povedal riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Navrhovaný cestovný poriadok označil za návrat o desať rokov späť, keď trať stagnovala a strácala cestujúcich. Požiadavky na vysoký počet veľkokapacitných vlakových súprav a ich nejednoznačné a neštandardné požiadavky v kontexte krátkeho času na prípravu podľa IDH obmedzovali reálnu súťaž a počet záujemcov, ktorí sa do nej mohli zapojiť. To mohlo viesť k zbytočnému predražovaniu ponúk dopravcov (výška dotácie) alebo v krajnom prípade k tomu, že súťaž vygeneruje len jedinú alebo žiadnu ponuku.