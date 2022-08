Taiwanské letisko zrušilo desiatky letov, dôvodom sú čínske vojenské cvičenia v okolí

Taiwanské medzinárodné letisko Tchao-jüan zrušilo vo štvrtok 50 medzinárodných letov pre čínske vojenské cvičenia v jeho okolí. Zrušenie, ktoré oznámili ešte v stredu, sa týka 26 príletov a 25 odletov.

Letecká spoločnosť Korean Air zrušla lety z Inčchonu do Taiwanu aj v piatok a v sobotu. Ďalší juhokórejský dopravca Asiana Air zrušil svoj piatkový priamy let na Taiwan a ďalej bude monitorovať situáciu, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na juhokórejské médiá.

Čína odštartovala svoje vôbec najväčšie vojenské cvičenia v okolí Taiwanu po tom, čo šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila ostrov, za čo Peking hrozil vážnymi následkami a už pozastavil aj niektorý obchod s Taiwanom.

Cvičenia s ostrou paľbou, ktoré by mali trvať do nedele, sa začali o 12:00 miestneho času a v niekoľkých oblastiach by sa mali odohrať v blízkosti zhruba 20 kilometrov od ostrova. Čína už v rámci manévrov odpálila rakety. Podľa Taiwanu, ktorý Čína považuje za svoju odštiepeneckú provinciu, manévre predstavujú námornú a vzdušnú blokádu.