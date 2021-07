Takmer každý deň niekoho na bratislavskom letisku nepustia do lietadla. Nepodceňte prípravu pred odletom

Letná turistická sezóna po uvoľnení protiepidemických opatrení a podmienok na cestovanie pokračuje v plnom prúde. Pri cestovaní mimo Slovenska, hoci len v rámci Európy, sú napriek uvoľneniu stále určité obmedzenia a kontroly na hraniciach. Pred odchodom a aj po návrate. Dôvodom je prevencia pred ďalšou vlnou už silnejšieho variantu koronavírusu.

Jednoduchšie to pri cestovaní majú dovolenkári s digitálnym GreenPassom s potvrdením o zaočkovaní, či o negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Viacerých pri ceste domov čaká povinná karanténa.

Dovolenkári by pred cestou mimo Slovenska nemali podceniť podmienky vstupu v jednotlivých krajinách. Inak sa môžu už na začiatku ocitnúť v nezávideniahodných problémoch a do miesta svojho pobytu nemusia odletieť. Potvrdzujú to aj doterajšie letné skúsenosti z najväčšieho domáceho letiska v slovenskej metropole, kde takéto prípady doposiaľ zaznamenávajú opakovane.

Na čo pamätať pred odletom

Prípady, keď niektorí cestujúci nemohli byť pripustení k preprave, sa počas júna a júla vyskytovali takmer každý deň. Hovorca Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Matúš Hrabovský pre portál NašaDoprava.sk uviedol, že najčastejším problémom je chýbajúca, prípadne nesprávne vyplnená registrácia cestujúceho.

Častým problémom sú aj negatívne COVID testy, ktoré nespĺňajú požiadavky danej krajiny. Napríklad, sú v slovenčine, či bez označenia typu testu.