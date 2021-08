Tatranské elektrozubačky by mohli spustiť v septembri, testovacie jazdy boli bez problémov

Nové zubačky vo Vysokých Tatrách by mohli začať prvé jazdy s cestujúcimi na Tatranských elektrických železniciach v septembri a na ozubnicovej železnici v októbri. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

Nové vlaky sú pomenované podľa menej známych tatranských štítov, všetkých päť súprav sa už nachádza v depe v Poprade. Podľa hovorcu sa na nich v súčasnosti vykonávajú technicko-bezpečnostné skúšky a skúšky kompatibility s infraštruktúrou.

Skúšky na ozubnicovej trati

Na prvej električkozubačke s názvom Bradavica, ktorá bola do popradského depa zo Švajčiarska dovezená ako prvá v polovici januára, sa aktuálne robia typové skúšky. „Na ich základe môžu byť neskôr všetky ostatné zubačky schválené do prevádzky. Vzhľadom na rekonštrukciu ozubnicovej trate sa musia robiť skúšky zvlášť pre adhéznu trať a zvlášť pre ozubnicu. O zaradení Bradavice do prevádzky rozhodne Dopravný úrad po sfinalizovaní podkladov zo všetkých skúšok,“ ozrejmil Kováč. Zároveň dodal, že každá jednotka už bola na trati a celú jazdu absolvovala bez najmenších problémov.

V tomto týždní sa začalo so skúškami na ozubnicovej trati. „Na prvom mieste je bezpečnosť cestujúcich a skúšky na 150 promilovom sklone sú preto veľmi dôležité. Najskôr sa prešla trať pomalou rýchlosťou, približne 20 kilometrov za hodinu, aby sa zistili všetky vzájomné vplyvy medzi ozubeným hrebeňom na trati a ozubeným kolesom na vozidle,“ opísal ďalej hovorca železničnej spoločnosti. Ako vysvetlil, na to, aby mohla byť zubačka uvedená do prevádzky, musí byť do prevádzky odovzdaná aj trať. Tá má zatiaľ povolenie len na skúšobné jazdy. Okrem toho sa čaká ešte na ukončenie spomínaných skúšok vozidiel na ozubnici a ukončenie legislatívneho procesu, na základe ktorého dostanú vozidlá povolenie jazdiť s cestujúcimi. „Presný termín odovzdania vozidiel do prevádzky má v rukách Dopravný úrad a dodávateľ vozidiel Stadler. O odovzdaní trate rozhoduje stavebný úrad a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR),“ dodal Kováč.

Moderné bezpečnostné a informačné systémy

Do prevádzky bude nasadených päť vlakov pre trate Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Vozidlá s názvom Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká sú financované z projektu Európskej únie – Modernizácia vozidlového parku ZSSK pre východné Slovensko. Päť kusov elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň stáli celkovo 38,8 milióna eur.

Jednotky s maximálnou adhéznou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu svojimi parametrami spĺňajú požiadavky TSI (technických špecifikácií interoperability), každá z nich ponúka 91 miest na sedenie, dve miesta pre invalidné vozíky, multifunkčné časti pre bicykle a detské kočíky. Vybavené sú modernými bezpečnostnými a informačnými systémami, kamerovým systémom a systémom na anonymné počítanie cestujúcich. Samozrejmosťou je klimatizácia, elektrické zásuvky či wi-fi pripojenie na internet. Vozne majú protišmykovú podlahu, bezbariérový vstup a vyčlenené priestory pre imobilných cestujúcich.