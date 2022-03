Technológie a bezpečnostné prvky v autách rozhodujú

V súčasnej konkurencii kupuje nové auto len podľa značky asi už len málokto. Preč sú tie časy, kedy sa naše polovičky riadili podľa farby. Dnes sú vozidlá nabité množstvom užitočných a zaujímavých technológií a viac ako v minulosti dbáme aj na úroveň bezpečnostných prvkov.

Vyznať sa v ponuke štandardnej či nadštandardnej výbave môže byť pre laika skutočne náročné. Ktoré prvky sú pre mňa skutočne dôležité a ktoré využijem len minimálne? Oplatí sa mi priplatiť si za tú či onú funkciu? Vo všeobecnosti určite platí, že čím viac bezpečnostných prvkov auto má, tým lepšie. A technológie? Tie sa neustále vyvíjajú. Niektoré zvyšujú komfort počas jazdy, iné zjednodušujú ovládanie vozidla, ďalšie nám umožňujú spojiť sa s autom cez mobilný telefón.

V dnešnom článku vám bližšie predstavíme 3 technológie – iSTOP, adaptívny tempomat MRCC a MZD CONNECT a balík bezpečnostných prvkov i-ACTIVSENSE, ktoré sú súčasťou nových automobilov značky MAZDA.

Zníženie spotreby paliva vďaka i-STOP

Systém známy ako start-stop sa v súčasnosti montuje skoro do každého auta. Jeho cieľom je znižovanie spotreby a emisií. Auto pri zastavení a zaradení neutrálu vypne motor a po stlačení spojky ho opäť naštartuje. Málokto vie, že podobný systém vyvinula Toyota už v roku 1964. Aktívne sa však začal využívať až po prijatí emisnej normy EURO 5. Pravdou je, že tento systém má aj mnohých odporcov. Nekvalitné systémy vypínajú motor aj keď je studený, čo môže mať presne opačný efekt – zvýšenie spotreby a ani samotnému motoru to príliš na životnosti nepridáva.

Toto však nie je prípad i-STOP od Mazdy. Špičkovo vyladený systém vypína motor presne tak, aby najmä počas jázd v kolonách či mestskej premávke výrazne znižoval spotrebu paliva aj emisie. Pri vypnutí motora nechá piesty v optimálnej polohe pre okamžité opätovné naštartovanie a pohnutie sa bez oneskorenia, ktoré by spomaľovalo cestnú premávku. Význam a efektivita i-STOP je zvýraznená úzkou spoluprácou s ďalším MAZDA systémom – i-ELOOP.

Adaptívny tempomat s milimetrovým radarom

Na jednej strane bezpečnosť, na druhej pohodlie nielen počas jazdy po meste, ale pri dlhých cestách. Ak sa povie adaptívny tempomat, každý si predstaví systém, ktorý vozidlo automaticky brzdí pri približovaní sa k prekážke a opäť zrýchľuje, po jej vzdialení sa. Avšak, v tomto prípade jednoznačne platí, že nie je adaptívny tempomat ako adaptívny tempomat. Niektoré zariadenia pôsobia vyslovene otravne. Spomaľujú príliš rýchlo, skoro alebo naopak, až do poslednej chvíle si nie ste istí, či skutočne prispôsobia rýchlosť situácii na ceste.

Toto však nie je prípad adaptívneho tempomatu v nových modeloch Mazda. Práve naopak. Tempomat sa vyznačuje maximálnou jemnosťou a presnosťou vďaka radaru, ktorý pracuje v pásme milimetrových vĺn a zabezpečuje šoférovi pocit bezpečia a výrazne menej stresu počas jazdy.

Foto: Mazda

Jinba Ittai – pocit vzájomnej spätosti

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo myslí MAZDA svojim sloganom „drive together“ (jazdiť spoločne)? Má to predstavovať pocit vzájomnej spätosti medzi vodičom a autom. Presne ako medzi jazdcom a koňom. Túto svoju filozofiu označujú výrazom Jinba Ittai. A jej dokonalým vyjadrením je intuitívny informačno-zábavný systém MZD CONNECT, ktorý umožňuje šoférovi i celej posádke bezpečné a pohodlné spojenie s médiami – telefonovanie, prijímanie textových správ či využívanie sociálnych sietí a vozovkou zároveň.

5 hviezdičiek aj vďaka i-ACTIVSENSE

Jazdu vo vašom vozidle si môžete naplno vychutnávať len s pocitom maximálnej bezpečnosti. Význam výrazu „safety first“ je v autách mimoriadne dôležitý. Splnenie prísnej bezpečnostnej normy na získanie maximálnych 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP je výzvou pre každú automobilku. Mazde sa to darí aj vďaka balíku bezpečnostných prvkov s výstižným názvom i-ACTIVSENSE. Je to súbor inteligentných systémov, ktoré vzájomne spolupracujú s cieľom zabezpečenia maximálnej ochrany vodiča, spolucestujúcich aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi mnohými prvkami nájdeme napríklad systém SCBS, adaptívne svetlomety či asistenta udržiavania vozidla v jazdnom pruhu a upozornenia pred jeho nechceným opustením.

Systém SCBS eliminuje riziko čelného nárazu. Automaticky prepočítava rýchlosť medzi vami a vozidlom jazdiacim pred vami. Ak zistí riziko nárazu, upozorní vás a pripraví brzdy, aby ste mohli rýchlejšie zareagovať. V núdzovom prípade auto samé aktivuje brzdenie. Systém rozoznáva nielen vozidlá, ale aj zvieratá, chodcov či dopravné značky. Systém zároveň dokáže vidieť aj priestor v mŕtvom uhle v prednej časti vozidla, čo len podčiarkuje jeho užitočnosť z pohľadu predchádzania možným kolíziám.

Adaptívne svetlomety sú tvorené dvanástimi, pri niektorých modeloch až dvadsiatimi samostatnými LED diódami. Diaľkové svetlá sa automaticky prepínajú na stretávacie, keď sa svetlo z diaľkových svetlometov dostane do zorného poľa oproti prichádzajúceho vozidla alebo vozidla pred vami. Na rozdiel od bežných systémov, tieto nevypínajú diaľkové svetlá ako celok, ale len tú časť, ktorá by mohla osvecovať ostatné vozidlá. Laicky povedané, systém „vykrojí“ diaľkové svetlo do stretávacích tak, aby neoslňovalo auto pred vami ani v protismere. Výsledkom je lepší výhľad na cestu ako keby sa prepol celý svetlomet na stretávacie svetlá. Precízne uložené diódy zároveň zaručujú kvalitnejšiu viditeľnosť pri prechode zákrutami a rýchlejšie zaznamenávanie chodcov či zvierat.

Systém kontroly v jazdných pruhoch sleduje cez senzory situáciu po stranách vozidla. Ak sa začnete neúmyselne presúvať do iného jazdného pruhu, systém vás upozorní a v prípade potreby zasiahne do riadenia a vráti vozidlo späť do stredu jazdného pruhu. V prípade, že dáte znamenie o smere jazdy alebo pridáte, systém vyhodnotí opustenie jazdného pruhu ako úmyselné a neaktivuje kontrolu jazdy v jazdnom pruhu.

Informačný servis