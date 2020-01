Tender na dostavbu D1 s tunelom Višňové stále nevyhlásili, ÚVO ešte raz kontroluje podklady

Vyhlásenie tendra na dostavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové sa predlžuje. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) po rokovaní vlády informoval, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) by mala súťaž vypísať najnovšie do konca januára.

Chcú obmedziť obštrukcie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa ministra ešte raz skontroluje súťažné podklady pre tender, čo by malo obmedziť prípadné obštrukcie zo strany uchádzačov. „ÚVO to už posudzoval spolu s nami, ale generálny riaditeľ NDS sa chce kryť, keď budú náhodou obštrukcie, aby mohol povedať, že ÚVO to už odsúhlasil,“ povedal Érsek.

Diaľničiari predtým predpokladali, že tender vo forme súťažného dialógu na dokončenie problematickej stavby D1 pri Žiline vyhlásia do konca minulého roka, potom na prelome rokov.

Zároveň plánovali, že stavebné práce po ukončení tendra v závislosti od jeho priebehu sa začnú ešte v roku 2020, aby mohli byť hotové do konca roka 2023. Dostavba Višňového do tohto termínu je totiž podmienkou využitia peňazí zo zdrojov Európskej únie v rámci súčasného programového obdobia 2014 – 2020, s možnosťou dočerpania prostriedkov do roku 2023.

„NDS vyvíja maximálne úsilie, aby súťaž na dostavbu Višňového vyhlásila v čo najkratšom čase po splnení všetkých kritérií, ako sú kontrola Ministerstva dopravy a výstavby SR, respektíve ex ante kontrola Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedla pre agentúru SITA ešte v závere minulého roka hovorkyňa NDS Michaela Michalová. NDS podľa nej už zapracovala do podkladov pripomienky ÚVO.

Práce boli zastavené

Práce na stavbe úseku D1 s tunelom Višňové sú podľa NDS zastavené od konca júna 2019, kedy zo staveniska odišiel bývalý zhotoviteľ, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha.

„NDS rieši všetky záležitosti, ktoré súvisia so stavbou a zabezpečením kvality diela, vrátane monitoringu tunela. NDS je v rámci údržby ako organizácia spravujúca tunel povinná vykonávať, zabezpečovať najmä nasledujúce činnosti: geologický a geodetický monitoring, strážnu službu, revízie a údržbu elektrických rozvodov,“ priblížila Michalová s tým, že tieto činnosti sa týkajú aj trasy diaľnice.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vlani 16. decembra v súvislosti s výstavbou úseku D1 s tunelom Višňové vykonávali v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji, vrátane sídla NDS, zaisťovaciu akciu s názvom Tunel. Polícia bližšie informácie k dôvodom akcie nezverejnila.

„NDS poskytla polícii v súvislosti so zaisťovaním dokumentov plnú súčinnosť,“ poznamenala Michalová bez ďalších detailov k zásahu polície. NDS neodpovedala na otázku, či príčinou zásahu policajtov mohlo byť podozrenie z podvodu pri používaní lacnejšieho stavebného materiálu, ako zhotoviteľ fakturoval.