Tender na mýtny systém sa opäť natiahne, jeden z uchádzačov podal námietku dve hodiny pred uplynutím termínu

V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory po vyhodnotení ponúk prišla námietka.

Námietku posúdi ÚVO

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval v utorok s tým, že námietku podal jeden z uchádzačov približne dve hodiny pred uplynutím termínu. Zákonná lehota na podanie námietok uplynula o polnoci z pondelka na utorok.

„My tento fakt rešpektujeme. V praxi to znamená, že obstarávanie pokračuje a za jeho definitívne ukončenie budeme považovať až uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom,“ uviedol Doležal.

Diaľničiari podľa ministra bezodkladne doručia Úradu pre verejné obstarávanie svoje odborné vyjadrenie spolu s dokumentáciou, následkom čoho úrad námietku uchádzača posúdi a vydá rozhodnutie.

Víťazom tendra je CzechToll

„Až do právoplatného ukončenia všetkých zákonných procesov sa, žiaľ, ministerstvo dopravy nemôže k celej veci vyjadrovať, aby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nenarušilo hospodársku súťaž,“ dodal Doležal. Pre podanú námietku ministerstvo v utorok nezvolalo plánovanú tlačovú besedu k výsledku mýtneho tendra.

NDS po vyhodnotení troch ponúk v tendri už oznámila za úspešného uchádzača spoločnosť CzechToll, s.r.o., ktorá prevádzkuje český mýtny systém. Spoločnosť SkyToll, a. s., ktorá prevádzkuje súčasný slovenský mýtny systém, je v súťaži jeho subdodávateľom.

Ďalšie dve ponuky predložili skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) a tiež firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava.

Tender trvá už takmer dva roky

Diaľničiari vyhodnotili ponuky v mýtnom tendri na základe pomeru ceny a kvality podľa dvoch kritérií, pričom celková cena za dodanie predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty (DPH) mala váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.

Verejná súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému trvá od decembra 2020, predpokladaná cena zákazky plánovanej na vyše jedenásť rokov bola takmer 42 miliónov eur bez DPH.