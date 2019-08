Tokajský cykloexpres vyráža, na svoje si prídu cyklisti aj milovníci vína a vinárstva

Tentokrát bude cieľom výnimočná oblasť na východe Slovenska Tokaj a aj vláčik bude v porovnaní s inými trochu špeciálny – pôjde o cykloexpres.

„Som veľmi rád, že sa nám opäť podarila ďalšia zaujímavá vlakovo-cyklistická spolupráca. Verím, že Tokajský cykloexpres ocenia nielen obyvatelia Dolného Zemplína, ale spojenie priláka do tejto malebnej vinohradníckej oblasti cyklistov i turistov z celého východného Slovenska,“ uviedol Karol Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Preprava bicyklov bude zdarma

Tokajský cykloexpres spojí metropolu východu so Stredou nad Bodrogom každú septembrovú sobotu (7. 9., 14. 9., 21. 9. a 28. 9. 2019). Vlak s kapacitou 160 miest na sedenie a 50 miest pre bicykle bude z Košíc vyrážať o 08:00 s príchodom do Stredy nad Bodrogom o 09:15.

Naspäť sa bude vracať o 18:00 a do Košíc príde o 19:13. Cestovné doklady si možno zabezpečiť v sídle KRT v Košiciach, prípadne na webe tejto organizácie.

„Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského nápoja, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Pre tých, ktorí majú záujem objavovať jej krásy či navštíviť tufové pivnice a ochutnať tokajské vína, sme pripravili aj ďalšie novinky a inšpirácie na zaujímavé výlety. V ponuke je tiež možnosť absolvovať unikátne cyklovýlety so sprievodcom alebo zážitkovú jazdu turistickým elektrovláčikom. Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci so ZSSK podarilo zaradiť do súpravy aj vozeň na prepravu bicyklov. Tá bude v Tokajskom exprese bezplatná, miesto pre bicykle si však bude potrebné rezervovať vopred,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Na „svoje“ si prídu všetci

Peší turisti, cykloturisti, milovníci vína, krás prírody a kultúrnych pamiatok budú mať celý deň na objavovanie tohto atraktívneho regiónu.

Do pozornosti dávame napríklad vyhliadkovú vežu v tvare suda medzi Malou Tŕňou a Černochovom, Dom ľudových tradícií v Čerhove, mŕtve rameno rieky Bodrog vo Viničkách, stredoveké kamenné gazdovské pivničky v Malej Tŕni, zrúcaniny hradu Veľký Kamenec alebo najnižšie položené miesto na Slovensku s nadmorskou výškou 94,3 m. n. m. na území obce Klin nad Bodrogom.

Vínni fajnšmekri si rozhodne prídu na svoje v početných vinárstvách, vínnych dvoroch a pivniciach. Cyklisti majú hneď niekoľko možností na výlet po cyklotrasách so štartom napríklad z Čerhova či zo Slovenského Nového Mesta.