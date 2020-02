Toto sú najrozšírenejšie mýty o elektromobiloch, niektoré sú skutočne bláznivé

Juhokórejská automobilka Hyundai zverejnila prieskum na vzorke 2000 vodičov, ktorého cieľom bolo zistiť, čo ľudí najviac odrádza od kúpy elektrického auta. Niektoré obavy motoristov sú skutočne bláznivé.

Niektorí sa ešte aj v súčasnosti, kedy progres technológií napreduje míľovými krokmi, mylne domnievajú, že v elektrickom aute by sa nemalo jazdiť počas búrky, že sa v ňom nesmie nabíjať mobilný telefón alebo sa treba vyhnúť autoumyvárkam.

Chýba informovanosť

Automobilka uskutočnila prieskum v rámci Veľkej Británie, no je pravdepodobné, že s mnohými obavami by sa stotožnil aj slovenský motorista. Až 22% vodičov uviedlo, že by sa pri nabíjaní e-vozidla necítili komfortne a bezpečne.

Približne jedna pätina účastníkov ankety považuje za nebezpečné šoférovať elektromobil v búrke či daždi, pretože sa boja vyššej pravdepodobnosti zásahu blesku.

Viac ako polovica opýtaných uviedla, že víta štátnu podporu formou dotácií do elektromobility a prechod na autá s alternatívnymi pohonmi.

Polopravdy a nepravdivé chýry

Takmer jedna tretina respondentov priznala, že im chýbajú potrebné informácie o e-autách, čo sa v realite odrazilo aj na šírení poloprávd a mýtov.

Odmietavý postoj či nedôveru k elektromobilom vyjadrilo až 46 % ľudí. Najčastejšou príčinou boli obavy spojené s reálnym dojazdom elektromobilov, dostupnosťou nabíjačiek a, samozrejme, výrazne drahšími e-autami oproti vozidlám so spaľovacími motormi.

„Bolo fascinujúce sa dozvedieť predstavy, ktoré ľudia o elektrických autách stále majú. Neexistuje absolútne žiadne riziko spojené s jazdou počas búrky. E-vozidlá sú rovnako bezpečné, ako benzínové či naftové autá. Zaujímavá je aj nedôvera s dojazdom. To bol problém, ktorý sme museli riešiť v minulosti, ale v súčasnosti môžu vodiči najazdiť takmer 400 km na jedno nabitie, čo sa časom ešte viac zvýši. Napríklad vozidlo na vodíkové palivové články NEXO má dojazd viac ako 400 kilometrov, pričom doplnenie vodíka trvá menej ako päť minút. Aj napriek týmto mylným predstavám náš výskum spolu s nárastom predaja ukazujú, že vo Veľkej Británii existuje skutočná chuť prejsť na vozidlá s nízkymi emisiami,“ okomentoval výsledky prieskumu produktový manažér spoločnosti Hyundai Motor v Británii Sylvie Childs.

Pozrite si osem najčastejších mýtov o e-autách:

1. Krátky dojazd

Automobilka sa pokúsila vyvrátiť fámy spojené s obavami motoristov z dojazdu e-áut. Uviedla, že elektromobily dokážu na jedno nabitie prejsť od 160 do 320 kilometrov. Pri výkonnejších modeloch dokonca viac ako 450 kilometrov.

Takúto vzdialenosť dokáže vydržať batéria napríklad v elektromobile Hyundai Kona Electric. Ktorá aj v teste zameranom na reálny dojazd v porovnaní s inými značkami dopadla veľmi dobre.

Na jedno nabitie prešla 416 km. Autá v podobnej triede ako e-Golf od VW prešiel 188 km, Kia e-Niro prešla 405 km. Pohoreli však drahšie modely od Tesly, ktoré na jedno nabitie prešli v priemere iba 350 km.

Samozrejme treba dbať na to, že údaje z fabriky o počte najazdených km sa môžu líšiť od reality.

2. Nedostatok nabíjacích staníc

Po Slovensku je v súčasnosti rozmiestnených viac ako 150 rýchlonabíjacích staníc rozmiestnených po mestách, rýchlostných cestách či na diaľniciach.

Rezort hospodárstva už onedlho spustí v poradí druhú výzvu na podporu elektromobility, kde sa o dotácie na budovanie nabíjacích staníc, budú môcť uchádzať obce a vyššie územné celky.

Veľkým pomocníkom pre vodičov e-áut sú mobilné aplikácie Foto: Getty images

Zároveň by mali pribudnúť nabíjačky aj na 26 diaľničných úsekoch, respektíve na najvyťaženejších odpočívadlách, ktoré by malo vybudovať ZSE. Aj napriek tomu Slovensko zaostáva v infraštruktúre v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ.

Mnohí odborníci však tvrdia, že sieť nabíjačiek u nás je zatiaľ dostatočná vzhľadom na počet registrovaných e-vozidiel v krajine.

Pri dlhšej ceste po Slovensku sú však k dispozícii mobilné aplikácie, pomocou ktorých sa môžu motoristi orientovať a doviezť sa k tej najbližšej.

3. Elektromobily sú drahé

Automobilka v tomto prípade apelovala na motoristov, aby sa ešte zamysleli. Tvrdí, že vďaka stále dostupnejším a konkurencieschopnejším variantom a menšiemu počtu komponentov, ktoré sa môžu pokaziť a je potrebné ich vymeniť, majú elektrické autá obrovskú výhodu.

Samozrejme, ceny sú o niekoľko tisíc eur vyššie kvôli drahým batériám, ich cena však pomaly klesá a stávajú sa dostupnejšími.

Jedným z riešení ako priblížiť elektromobilitu aj bežným občanom s priemerným platom sú práve štátne dotácie, vďaka ktorým v tomto roku pribudne na slovenské cesty 1400 čisto elektrických a viac ako 820 hybridných vozidiel.

Cenu áut so spaľovacími motormi navyše v najbližších rokoch negatívne ovplyvnia aj prísnejšie emisné kvóty, ktoré odklepla Európska komisia.

4. Elektromobily sú pomalé

Tak tento mýtus je úplný omyl. E-autá majú vysokú akceleráciu, na krátkej vzdialenosti si hravo poradia s akýmkoľvek spaľovacím motorom.

Okamžité prenesenie krútiacej sily znamená, že elektromobil zrýchľuje rovnako alebo ešte rýchlejšie ako benzínové či dieselové automobily. Napríklad Hyundai Kona Electric dokáže zrýchliť z nuly na 100 km/h za 7,9 sekundy.

5. E-autá nie je vhodné používať v búrke

Samozrejme, učili nás, že miešať elektrinu s vodou je nebezpečné. Ale umyť elektromobil v autoumyvárni je úplne bezpečné. Rovnako ako jazdiť v elektromobile počas búrky.

6. Slabý výber elektromobilov na trhu

Ponuka elektromobilov na trhu sa postupne rozširuje. Ak si porovnáme ponuku spred 10 rokov, v súčasnosti je skutočne bohatá. Akonáhle automobilky pochopili, že trend elektromobility je nezastaviteľný, takmer každá zaradila do svojho portfólia aj e-vozidlá.

O to viac, že ľudia si čoraz viac uvedomujú hodnotu životného prostredia a riziko globálneho otepľovania, a majú záujem aj takýmto spôsobom znižovať emisie z dopravy.

Samozrejme, jedným z dôvodom sú aj prísne emisné normy, ktoré sa budú rapídne znižovať až do roku 2030. V prípade nedosiahnutia stanovených limitov budú výrobcovia áut čeliť vysokým pokutám, ktoré aj tak v konečnom dôsledku zaplatia spotrebitelia.

7. Batérie z elektromobilov sú neekologické a vzniká ďalší odpad

Batérie z elektrických vozidiel možno recyklovať rovnako ako batérie z benzínových alebo dieselových automobilov. Batériové články môžu nájsť ďalšie využitie aj po vyradení z elektromobilu.

Používajú sa napríklad pri uskladňovaní solárnej a veternej energie. Tiež ich možno rozobrať a najcennejšie kovové súčasti opätovne použiť.

8. Elektromobily nie sú bezpečné

Mnohí motoristi sa obávajú, že elektrické autá nie sú rovnako bezpečné ako konvenčné vozidlá. Automobilka uisťuje, že nie je žiaden dôvod na obavy, pretože e-autá sú podrobené rovnako dôsledným crash testom.

Spĺňajú rovnaké bezpečnostné normy, aké sa vyžadujú pri benzínových či naftových automobiloch.