Trnava dostala nové autobusy, klimatizáciu v nich však nečakajte

Ani najnovšie autobusy mestskej hromadnej dopravy v Trnave, ktoré spoločnosť ARRIVA Trnava nasadila na linky len tento týždeň, nie sú vybavené klimatizáciou. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Nemca nebolo vybavenie autobusov klimatizáciou medzi požiadavkami mesta, na druhej strane by v prípade častých zastávok a otvárania všetkých dverí bola otázna účinnosť chladenia priestorov pre cestujúcich. Klimatizáciou je preto vybavený len priestor pre vodičov.

„Klimatizácia v mestskej autobusovej doprave v Trnave by bola neefektívna, pretože zastávky sú jednak veľmi blízko, autobus teda zastavuje každých pár minút, a zároveň na nich otvára všetky dvere. Ochladený vzduch by preto hneď unikal,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.

Vedenie mesta nezvažuje ani dodatočné vybavenie autobusov klimatizačnými jednotkami. Znamenalo by to podľa Majtánovej zbytočnú finančnú záťaž na rozpočet mesta s neadekvátnym výsledkom. Okrem toho, ak by mal byť autobus vychladený už na prvú jazdu, musel by mať už skôr naštartovaný motor, čo by znamenalo vyššiu hlučnosť a viac emisií na konečných zastávkach.

Spoločnosť ARRIVA Trnava dodala tento týždeň 17 úplne nových autobusov na linky mestskej dopravy v Trnave. K obnoveniu vozidlového parku sa zaviazala v zmluve s mestom Trnava po tom, ako získala zákazku na poskytovanie služieb mestskej dopravy na desať rokov. Ďalších 17 nových autobusov dodá v roku 2026.