Trnavskí poslanci sa nevedia stotožniť so zmenami v grafikone vlakovej dopravy, žiadajú odklad o rok

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja žiadajú ministerstvo dopravy a výstavby o prehodnotenie návrhu grafikonu vlakovej dopravy, ktorý má vstúpiť do platnosti v polovici decembra. Ministerstvu navrhujú odložiť zmeny v grafikone o rok, čím by sa získal čas na zosúladenie požiadaviek regiónu a skoordinovanie prímestskej autobusovej dopravy s vlakmi.

Rušenie spojov

Nový grafikon ráta so zrušením zastavovania rýchlikov na trati Bratislava – Košice v Piešťanoch a v Leopoldove, či rušením ranných a víkendových spojov do Kútov a z Kútov, alebo večerných spojov do Galanty.

Trnavský samosprávny kraj podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča návrh grafikonu vlakovej dopravy pripomienkoval, tieto pripomienky však neboli Železničnou spoločnosťou Slovensko a Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií akceptované s odvolaním sa na ekonomickú efektívnosť a možnosti štátneho rozpočtu.

Viac hodnoty za rovnaké peniaze

„Nevieme sa stotožniť s tým, že diaľkové vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami prestanú zastavovať v kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldove. Namietali sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či na juhu kraja,“ uviedol po rokovaní krajských poslancov trnavský župan Jozef Viskupič.

Útvar hodnoty za peniaze v minulosti obhajoval návrh nového grafikonu železničnej dopravy tým, že prinesie viac hodnoty za rovnaké peniaze. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal v súvislosti s prípravou nového grafikonu ešte v auguste vysvetľoval, že nejde o odoberanie vlakov, ale cieľom je zvýšenie frekvencie vlakových spojov a prilákanie ďalších cestujúcich do vlakov.