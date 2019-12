Trojvalcové motory vytláčajú štvorvalce. Sú ale vhodné na všetko?

Automobilky v posledných rokoch dávajú prednosť 3-valcovým pred 4-valcovými motormi. Dôvodom je, že momentálne platia pre výrobcov viaceré obmedzenia a tlak z Bruselu na ochranu životného prostredia.

Vášnivý autičkár a známy motorista Drahomír Piok vysvetľuje, aké sú výhody a nevýhody takýchto motorov a zároveň obmedzenia, ktoré na automobilky kladie Európska komisia (EK).

3-valcové motory sú ekologickejšie

Už to nie je len o dopyte a záujme samotných zákazníkov. Automobilky sa musia prispôsobovať smerniciam, normám a vyhláškam, ktoré vydáva Európska komisia. Cieľom opatrení a regulácie je znižovanie emisií a ochrana životného prostredia.

„Hlavný dôvod, prečo sa v súčasnosti vyrába viac 3-valcov ako 4-valcov, je efektivita. Produkujú menej emisií, pretože sú určené do miest. Podľa môjho názoru to nie je ideálny motor, ktorý v aute môže byť. Ak sa vrátime do minulosti, práve 3-valce boli považované za veľmi kontroverzné pre ich nespoľahlivosť. Časom sa však dostali na veľmi vyspelú úroveň,“ vysvetlil motorista.

Ako príklad uviedol značku Ford, ktorá niekoľko rokov po sebe získala za trojvalec ocenenie Motor roka. V súčasnosti sa už bežne montujú 3-valce aj do luxusnejších značiek a prémiových modelov.

Trojvalce sú efektívnejšie a vypúšťajú menej emisií Foto: Getty images

Motoristi si možno spomenú, že keď bol 3-valcový motor na voľnobeh, celé auto sa triaslo. Dôvodom bol chýbajúci vyvažovací hriadeľ.

Dnes sú motory také kvalitné, že vodič len ťažko spozná rozdiel. Sú oveľa odolnejšie, sofistikovanejšie a výkonnejšie.

„Ponuka 3-valcových motorov je veľmi pestrá. Motory sú už oveľa lepšie, ako v minulosti. Dôležitejšie však je, že sú priradené k správnym modelom, ku ktorým sa reálne aj hodia. Už sa nemontujú do väčších áut, ako to bolo pred pár rokmi,“ uviedol autičkár.

Pri výbere auta je dôležité zvážiť niekoľko faktorov

Piok upozorňuje, že pri kúpe vozidla je veľmi dôležité si zvážiť, načo bude motorista vozidlo najviac využívať. Do mesta je 3-valcový motor absolútne dostačujúci. Ak motorista plánuje robiť dlhé trasy alebo cesty do kopcov, nie je to ideálna voľba a mal by siahnuť po dízlovom aute.

Drvivá väčšina 3-valcových motorov je poháňaných benzínom. Objem motora je menší a najčastejšie podporovaný turbom. „Trojvalec dnes má taký výkon, ako malo pred 15 rokmi napríklad auto s 1,6 motorom bez turba,“ vysvetľuje motorista.

Vášnivý autičkár a známy motorista Drahomír Piok Foto: Facebook

„Trojvalec by mal pri vysokých rýchlostiach na diaľnici vyššiu spotrebu. Auto je stavané na nižšie rýchlosti, kedy sa tak netrápi. Bežný 3 -alec dokáže vytočiť maximálnu rýchlosť tak 160 km/h, potom je už mŕtvy. Je veľmi pravdepodobné, že nenajazdí ani 200-tisíc kilometrov a v motore kľakne nejaký komponent,“ dodáva s úsmevom Piok.

Ford pretlačil 3-valcové motory

Trend montovania prevažne 3-valcových motorov je tu približne 10 rokov. Piok najväčšiu zásluhu pripísal americkej značke Ford.

Automobilka Ford spustila záujem o 3 valcové motory Foto: Getty images

Neskôr na túto vlnu naskočili aj konzorcium PSA (Peugeot a Citroën) a Volkswagen Group.

„Súčasný trend jednoznačne tlačí na znižovanie objemov motora. Niektoré automobilky ale už začínajú objemy znova postupne zvyšovať. Predpokladá sa, že nové motory budú takmer bez výnimky hybridné, podporované najmä elektrikou,“ dodáva odborník.

3-valec vs. 4-valec

Podľa Pioka sú 4-valce jednoznačne kultivovanejšie motory, ktoré by mali zvládnuť najazdiť viac kilometrov. Tiež majú vyšší výkon. Všetko však záleží od nastavenia motora a turba.

Štvorvalcové motory sú výkonnejšie, 3-valce zase ekologickejšie Foto. Getty images

Naopak, 3-valce produkujú menej emisií, majú nižšiu spotrebu a sú vhodnejšie do aglomerácií. V neposlednom rade sú lacnejšie približne o 15 až 20 percent. Všetko však závisí od spôsobu jazdy. Ak motorista nejazdí plynule a má na plyne ťažkú nohu, nízka spotreba je nedosiahnuteľnou métou.

„Starší 4-valec má horšiu dynamiku ako novší 3-valec, pretože ten pracuje s iným tlakom turba a má novšie komponenty. Záleží to veľmi od podmienok. Ak by sme postavili vedľa seba nový 3- a nový 4 -valec, lepšiu dynamiku bude mať 4-valcový motor,“ uzavrel Piok.