Tunel Bôrik bude cez víkend uzavretý, na vodičov čaká obchádzka

Od piatkového večera až do nedele bude čiastočne uzavretá diaľnica D1 pri Poprade, a to v úseku Mengusovce – Poprad, západ, vrátane tunela Bôrik. Dôvodom je pravidelná jarná údržba tunela. Trasa obchádzky povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit, ktoré na avizované obmedzenia upozornilo na svojej internetovej stránke.

Ako konkretizovala Národná diaľničná spoločnosť, ľavá tunelová rúra bude uzavretá v smere na Žilinu od piatka 6. mája od 22:00 do nedele 8. mája do 18:00. Pravú tunelovú rúru v smere na Prešov uzatvoria zase od polnoci z piatka na sobotu, obmedzenie potrvá do nedele do 18:00.