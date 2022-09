Tunel Bôrik na diaľnici D1 v úseku Mengusovce – Jánovce bude počas víkendu pre jesennú údržbu uzavretý. O dopravnom obmedzení informovala Národná diaľničná spoločnosť.

Ľavá tunelová rúra v smere do Žiliny bude uzavretá od piatka od 22:00 do nedele do 18:00. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov zase od polnoci z piatka na sobotu do 18:00 nedele 11. septembra.

Obchádzka bude viesť od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.