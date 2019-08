Tunel Horelica pri Čadci a prípojné komunikácie úplne uzavrú na vyše dva týždne

Tunel Horelica pri Čadci a prípojné komunikácie I/11A mimoriadne úplne uzavrú v kilometri 414,3 až 419,4.

Dopravné obmedzenie bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) trvať viac ako dva týždne od piatka 9. augusta od 22:00 do nedele 25. augusta do 22:00.

Presmerovaná doprava

Doprava bude presmerovaná v smere Čadca – Žilina pred tunelom z cesty I/11A na I/11B s pokračovaním až po jej prepojenie s cestou I/11A v kilometri 419,3.

„Dôvodom úplnej uzávery je okrem iného doplnenie, výmena a servis prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica, osadenie stožiarov pre nové zariadenia, čistenie tunelového ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie a ostatných súčastí,“ informovala NDS na svojom portáli.

„Počas uzávery sa vykoná aj servis technologických zariadení v tuneli, údržba cesty I/11A, odlučovača ropných látok, protihlukových stien, obnova náterov,“ dodala NDS. Opravia vozovku cesty I/11A v km 418,285 – 419,400 a v km 416,00 – 417,470.

Spomalenie dopravy na R1

Motoristi musia počítať so spomalením dopravy aj na rýchlostnej ceste R1 pri Rudne nad Hronom (okres Žarnovica). Obmedzenie platí na dva týždne od 10. augusta (sobota) od 7:00 do 24. augusta (sobota) do 18:00.

„NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Rudno nad Hronom v km 97,732 – 98,881. Dôvodom uzávery je oprava rímsy mosta,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. „Doprava bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch,“ priblížila.

Na jeden a pol mesiaca bude čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás R1 na moste v Trnave. Dôvodom je podľa diaľničiarov výmena mostných záverov, most sa nachádza na R1 v km 0,3 v úseku križovatky R1 a cesty prvej triedy I/51.

Obmedzenie v doprave bude od 10. augusta (sobota) od 9:00 do 22. septembra (nedeľa) do 18:00. „Stavebné práce budú realizované v ľavom jazdnom páse v troch etapách. Doprava bude vedená v dvoch voľných jazdných pruhoch,“ dodala Michalová.