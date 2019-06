Tunel Prešov prerazili v predstihu, podľa Érseka nemeškajú a obchvat by mali dokončiť včas

PREŠOV 13. júna (WebNoviny.sk) – S trojmesačným predstihom oproti stanovenému harmonogramu vo štvrtok prerazili tunel Prešov, ktorý je súčasťou diaľnice D1. Stavba ide podľa plánu a celý úsek diaľnice sa má dokončiť v zmluvnom termíne o dva roky.

Na razení tunela sa podieľalo 240 pracovníkov. Práce prebiehali od konca júla minulého roka. Celkový objem výrubu z tunela bol takmer 420-tisíc metrov kubických. Tunel bude dvojrúrový s jednosmernou premávkou v každej rúre. Jeho dĺžka bude 2 244 metrov.

Obchvat odbremení centrum mesta od tranzitu

Okrem tunela postupujú práce aj na ďalších objektoch stavby. Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 kilometra. Úsek je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke.

V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov.

Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ. Diaľničný obchvat Prešova odbremení centrum mesta od tranzitu. Cena výstavby severozápadného obchvatu je 350 miliónov eur.

Spolufinancovaný je z európskych zdrojov. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Eurovia SK, Doprastav a Metrostav a jej ukončenie je naplánované na jún 2021.

Výstavba ide podľa plánu

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Ersék pri príležitosti prerazenia tunela konštatoval, že výstavba tunela, ale aj celého obchvatu, ide podľa plánu. Obchvat označil za dôležitý pre miestnych obyvateľov, no tiež ako úsek najdôležitejšej diaľnice na Slovensku.

„Pre tento región je to obrovská vec. Vieme, že v Prešove bola doprava taká, ako bola, tak dúfam, že to pomôže. Myslím si, že treba pochváliť zhotoviteľov aj v tom smere, že nemeškáme a sme ešte o tri mesiace vpredu,“ povedal minister.

Práce by mohli začať ešte počas júla

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala aj o príprave severného obchvatu mesta Prešov rýchlostnou cestou R4. Aktuálne je súťaž na výstavbu prvej etapy ukončená.

Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s. s navrhovanou cenou vyše 142,87 milióna eur bez DPH. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Ostatní uchádzači môžu podať odvolanie do 10 dní od doručenia rozhodnutia NDS.

„Pokiaľ nebude nejaká komplikácia z hľadiska nejakých obštrukcií a odvolávaní, je predpoklad podpisu zmluvy v najbližších týždňoch, teda v mesiaci júl,“ uviedol riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

Práce by v takomto prípade mohli začať ešte počas júla. Ak bude podané odvolanie, termíny sa posunú zhruba o tri mesiace. Lehota výstavby je približne 44 mesiacov, dokončený by teda mal byť v roku 2023.

Prebieha niekoľko variantov

V prípade druhej etapy severného obchvatu prebieha na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze dopracovanie niekoľkých variantov ekonomických analýz, ktoré majú určiť, či stavba bude pokračovať v plnom alebo len polovičnom profile.

Ak sa bude postupovať v plnom profile, NDS súťaž plánuje vyhlásiť začiatkom roka 2020. „V prípade polovičného profilu predpokladáme zhruba 12-mesačné oneskorenie,“ dodal generálny riaditeľ NDS.