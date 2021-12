Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na nočnú víkendovú uzávierku tunela Sitina v Bratislave.

Mimoriadna servisná uzávierka úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina bude od 10. decembra od 00:00 do 11. decembra do 04:00, a to v smere na Maďarsko, a od 11. decembra od 00:00 do 12. decembra do 04:00 v smere na Českú republiku. V tlačovej správe o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.