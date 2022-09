Tunely prejdú jesennou údržbou, diaľničiari zverejnili harmonogram prác a ich úplných odstávok

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) začína s pravidelnou jesennou údržbou a kontrolou v jedenástich diaľničných tuneloch.

Bude ju vykonávať hlavne v nočných hodinách a koncom týždňov postupne od 9. septembra do 23. októbra.

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ informovala v stredu hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že počas prác je potrebné počítať s úplnou uzáverou tunelov.

Harmonogram prác v tuneloch:

V tuneli Horelica na úseku diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov budú diaľničiari robiť údržbu v termíne od 9. septembra od 20:00 do 11. septembra do 20:00.

V tuneli Bôrik na D1 Mengusovce – Poprad, západ sú plánované práce v dvoch termínoch – od 9. septembra od 20:00 do 11. septembra do 18:00 v ľavej tunelovej rúre v smere do Žiliny a od 10. septembra od 24:00 do 11. septembra do 20:00 v pravej rúre v smere do Prešova.

Tunel Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Brodno príde na rad od 15. septembra od 12:00 do 18. septembra do 20:00.

Údržba v tuneli Šibenik na D1 Jánovce – Jablonov II. úsek bude v termínoch od 30. septembra od 22:00 do 2. októbra do 9:00 v ľavej rúre v smere do Žiliny a od 30. septembra od 23:00 do 2. októbra do 10:00 v pravej rúre v smere do Prešova.

V tuneli Prešov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh budú diaľničiari pracovať od 21. septembra od 21:00 do 22. septembra do 6:00, od 22. septembra od 21:00 do 23. septembra do 6:00, od 23. septembra od 20:00 hod do 26. septembra do 6:00 hod v ľavej rúre v smere do Žiliny a od 23. septembra od 22:00 hod do 26. septembra do 6:00 hod v pravej rúre v smere do Košíc.

V tuneloch Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je údržba v pláne od 29. septembra od 12:00 do 2. októbra do 20:00, v tuneloch Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité od 7. októbra od 20:00 do 9. októbra do 20:00.

V tuneli Sitina na D2 Bratislava, Polianky – Mlynská dolina budú práce v termínoch zo 16. na 17. septembra, zo 17. na 18. septembra, zo 14. na 15. októbra, z 15. na 16. októbra (rezerva), z 21. na 22. októbra a z 22. na 23. októbra, vždy od 22:00 do 10:00.

V tuneli Branisko na D1 Beharovce – Široké je údržba plánovaná od 15. októbra od 24:00 do 19. októbra do 18:00.