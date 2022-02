Uchádzači ani po desiatich mesiacoch nepredložili ponuky na poskytovanie mýtnych služieb

Vo verejnej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (NDS) na poskytovanie mýtnych služieb za predpokladanú hodnotu 196 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), trvajúcej desať mesiacov od apríla minulého roka, uchádzači stále nepredkladali ponuky.

Nebolo zverejnené rozhodnutie ÚVO

Zatiaľ nebolo zverejnené prvostupňové rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch.

Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania mal úrad vydať rozhodnutie o námietkach do 14. januára, doteraz sa tak nestalo. V súvislosti s tendrom na mýtne služby pritom neoznámil, že by sa začalo odvolacie konanie, čo by bolo dôvodom nezverejnenia rozhodnutia, pokiaľ nebude právoplatné po rozhodnutí o odvolaní.

ÚVO začal ešte vlani v auguste a septembri štyri konania na základe námietok, zároveň rozhodol o neplynutí lehôt v súťaži a 20. septembra tieto konania spojil do jedného. Odvtedy uplynuli viac ako štyri mesiace, úrad by mal o námietkach rozhodovať do tridsiatich dní v závislosti od priebehu konania.

Lehotu primerane predĺžia

NDS určila zatiaľ poslednú, v poradí štvrtú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v tejto súťaži na 29. októbra 2021. Týždeň predtým diaľničiari záujemcov informovali o pozastavení konania a neplynutí lehôt, vrátane tej na predkladanie ponúk. Zdôvodnili to rozhodnutím ÚVO o pozastavení konania a neplynutí lehôt v tendri až do právoplatnosti rozhodnutia úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, teda NDS, na základe uvedených námietok. Potom lehotu na predkladanie ponúk primerane predĺžia.

Tender na poskytovanie mýtnych služieb nadväzuje na súťaž na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory za predpokladanú hodnotu takmer 42 mil. eur bez DPH. V tejto súťaži, trvajúcej už rok a dva mesiace, predkladali a otvárali ponuky v pondelok 31. januára.

Agentúra SITA osloví Úrad pre verejné obstarávanie.