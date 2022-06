Ukrajinské aerolinky neobnovia letecké spojenie s Bratislavou, riziko zostrelenia lietadiel je príliš vysoké

Letecká spoločnosť SkyUp Airlines nezačne s plánovanými letmi medzi ukrajinskými mestami a Bratislavou pre pokračujúcu vojnu u našich východných susedov.

„Ukrajinský dopravca SkyUp Airlines mal pôvodne zámer spustiť pravidelné linky z Bratislavy do ukrajinských miest Charkov, Ľvov a Kyjev, avšak vzhľadom na dianie na Ukrajine tieto lety nezrealizuje,“ informovalo vo štvrtok Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.

Najväčší český letecký dopravca Smartwings, ktorý prevádzkuje pravidelné a charterové lety aj z bratislavského letiska, bude mať na ňom počas letnej sezóny základňu pre štyri lietadlá.

Podľa letiska sú to tri lietadlá Boeing 737-800, z ktorých dve si spoločnosť Smartwings prenajala práve od SkyUp Airlines, a jeden Boeing 737 MAX8.

Prvé lietadlo od SkyUp Airlines doletelo na letisko v slovenskej metropole v stredu a druhé lietadlo tohto dopravcu má priletieť v nedeľu (12. júna). „Obe lietadlá budú prevádzkovať pravidelné a charterové lety do 15. septembra,“ uviedlo letisko na sociálnej sieti.

Smartwings počas aktuálneho letného letového poriadku z Bratislavy prevádzkuje, resp. ešte bude zabezpečovať pravidelné a charterové lety do tureckej Antalye a Izmiru, španielskej Palmy de Mallorca, do Larnaky na Cypre, gréckeho Iraklia na Kréte, na ostrovy Rodos, Zakyntos a Korfu, či do Catanie na talianskej Sicílii, bulharského Burgasu, Hurghady a Marsa Alam v Egypte, Monastiru v Tunisku a do iných prímorských letovísk.