Ulicami Popradu budú jazdiť štyri nové ekologické autobusy, vo všetkých vozidlách MHD sa pripojíte na WiFi

V Poprade začnú do konca tohto týždňa postupne jazdiť štyri nové ekologické autobusy mestskej hromadnej dopravy. Do prevádzky ich zavádza spoločnosť Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad, ktorá do ich nákupu investovala viac ako 1 milión eur.

Nové autobusy budú podľa spoločnosti zároveň šetriť aj náklady, pretože vystriedajú najporuchovejšie vozidlá. Sú tiež oproti doterajším o niečo kratšie, a to pre lepší pohyb v meste a v ostrých zákrutách.

Náklady na prevádzku výrazne klesnú

Cena jedného autobusu predstavovala takmer 280-tisíc eur, sú plne klimatizované a vykurované a spĺňajú európsku normu Euro 6.

„Sú naozaj ekologické, hodnota CO2 sa dá porovnať s bežným osobným vozidlom. Majú vynikajúcu spotrebu pohonných hmôt, ideme dole o zhruba jeden a pol až dva litre na sto kilometrov v spotrebe, čo predstavuje výrazný pokles nákladov na prevádzku,“ vysvetlil v pondelok vedúci dopravy spoločnosti SAD Poprad Marek Modranský počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových autobusov.

Podľa riaditeľky spoločnosti Marianny Krajčovej Gočovej sa pridaním nových vozidiel snažia dosiahnuť vyššiu ekologizáciu aj vzhľadom na tatranský región.

Zároveň reagujú aj na nároky cestujúcej verejnosti, ktoré sú ďaleko vyššie ako v minulosti. Novinkou v rámci MHD autobusov je aj WiFi, a to úplne vo všetkých jej vozidlách, nielen najnovších.

Najazdia takmer osemstotisíc kilometrov

Spoločnosť takýmto spôsobom pokračuje v obnove vozidlového parku. Už v minulom roku zakúpila šesť nových vozidiel. Na niektorých linkách ich obmenila za iné zánovné moderné kusy.

Celková flotila prepravcu je pre MHD v Poprade 22 vozidiel, ktoré v rámci cestovných poriadkov najazdia takmer 800-tisíc kilometrov za rok. „Potrebujeme bezprostredne vymieňať aj ďalšie, minimálne aspoň šesť,“ doplnila riaditeľka popradskej SAD.

Len v polovici januára zaviedla popradská SAD bezplatnú MHD pre zamestnancov popradskej nemocnice. Išlo o poďakovanie zdravotníckym pracovníkom nemocnice.

Od 1. septembra chce samospráva zaviesť mestskú hromadnú dopravu v prípade priaznivej finančnej situácie zadarmo pre všetkých Popradčanov. Týmto krokom chce mesto docieliť, aby ľudia využívali viac autobusy MHD.