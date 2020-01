Autodopravcovia hrozia ďalším štrajkom, ak ministerstvá nesplnia ich požiadavky

aktualizované 24. januára 16:33

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) predložila Ministerstvu dopravy a výstavby SR (MDV) svoj návrh na zvýšenie zliav z mýta a Ministerstvu financií SR (MF) návrh na zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel. Potvrdila to pre agentúru SITA s tým, že návrhy predtým schválilo valné zhromaždenie organizácie začiatkom tohto týždňa vo Zvolene.

Hrozia ďalším štrajkom

UNAS očakáva, že obe ministerstvá sa vyjadria v piatok do 18:00. Taktiež pripustili, že ak ich požiadavky nebudú splnené, môžu obnoviť nedávny štrajk, ktorý trval sedem dní do 13. januára.

Táto organizácia autodopravcov, na rozdiel od Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, predtým odmietla návrhy oboch rezortov na zľavy z platieb mýta, ako aj na pokles sadzieb dane z motorových vozidiel. „Nikoho nevydierame, chceme len to, čo nám patrí. Pán premiér jasne povedal na tlačovej konferencii, že máme byť konkurencieschopní voči V4,“ uviedol podpredseda UNAS Stanislav Skala.

Tvrdí, že obom ministerstvám predložili návrhy, ktoré sú na úrovni krajín V4. „Chceme, aby sa čím skôr vyhlásil nový konkurz na mýtny systém, ale právnici musia posúdiť všetky dodatky k zmluve (o prevádzke mýtneho systému). Potom sa rozhodne, či táto zmluva je v súlade so zákonom a dá sa zrušiť alebo nie,“ dodal Skala.

Autodopravcovia chcú rokovať

UNAS požiadal ministerstvo dopravy, aby opäť vyhodnotilo jeho návrh na radikálne zvýšenie zliav na mýto.

„UNAS je pripravený rokovať o mechanizmoch vedúcich k poskytnutiu zliav aj vzhľadom na znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami,“ oznámila organizácia autodopravcov.

„V prípade vyhovenia tejto žiadosti je UNAS pripravený vyslať svojich zástupcov na nové rokovania so zástupcami MDV SR tak, aby mohol byť odsúhlasený spoločný návrh, ktorý by bol následne predložený vláde SR,“ dodal UNAS.

Organizácia žiada výrazné zvýšenie zliav z mýta pre vozidlá s hmotnosťou do a nad 12 ton v rozsahu 18 % až 26 %, respektíve 27 % v závislosti od najazdenia počtu kilometrov (nad 5-tisíc, 10-tisíc, 20-tisíc, 30-tisíc, 50-tisíc a 60-tisíc kilometrov). V súčasnosti sú zľavy od 3 % do 11 %, resp. 12 %.

Zľava 50% na ekologické autá

Autodopravcovia zároveň požiadali rezort financií, aby vyhodnotil návrh s dvomi alternatívami, spočívajúci v naviazaní zliav na dani z motorových vozidiel na ekologickosť prevádzky vozidiel a nie na ich vek.

Aj v tomto prípade je UNAS pripravený opäť rokovať, ak ministerstvo prijme jeho návrh. UNAS napríklad žiada zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel o 50 % pre hybridné motorové vozidlá, pre motorové vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn, či na vodíkový pohon.

Taký istý pokles dane by chcel aj pre návesy a prívesy s platným osvedčením o kontrole technického stavu. Pre úžitkové vozidlá a autobusy by chcel nižšiu sadzbu tejto dane o 50 %, 40 %, resp. 30 % podľa emisnej triedy vozidla. Pre hybridné vozidlá, alebo s pohonom na zemný plyn a vodík by mal byť pokles sadzieb o polovicu.

Podľa ministerstva financií však návrh UNAS predstavuje úplne nový pohľad na daň z motorových vozidiel, preto sa k nemu zatiaľ nevie oficiálne vyjadriť. „Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zmenu systému výpočtu tejto dane a diametrálne odlišné nazeranie na túto problematiku, potrebuje rezort financií čas, aby ponuku podrobne analyzoval a kvantifikoval jej dopady na rozpočet,“ uviedla hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová. Oficiálne sa tak podľa nej ministerstvo k návrhu vyjadrí až po prepočítaní jeho rozpočtových vplyvov.