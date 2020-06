Únia autodopravcov hrozí ďalšími protestami, v liste vláde navrhuje vypovedať zmluvu so spoločnosťou SkyToll

Predsedníctvo Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) sa spoločne s členmi rozhodlo, že pokiaľ sa nezačne konať na novom výberovom konaní a neznížia sa náklady pre dopravcov na zľavách v mýtnom systéme, tak budú pripravení obnoviť protesty. Uvádza sa to v otvorenom liste vláde SR.

Do konca júna 2020 je podľa UNAS možné bez dodatočných nákladov vypovedať zmluvu so spoločnosťou SkyToll, ktorá prevádzkuje mýtny systém. V otvorenom liste vláde UNAS tvrdí, že tým by sa vytvoril priestor na prípravu nového, modernejšieho a efektívnejšieho mýtneho systému.

„Spolu s požiadavkami na úpravu daní a poplatkov sme navrhovali, aby sa zrušil neefektívny a predražený mýtny systém a nahradil sa dočasne iným, čím by sa navýšili zdroje do rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti na opravy a údržbu ciest,“ konštatuje sa v otvorenom liste, ktorý agentúre SITA v piatok za UNAS poskytol jej predseda Stanislav Skala.

Únia v otvorenom liste ďalej vyzýva ministra dopravy Andreja Doležala, „aby začal konať na výberovom konaní, ktoré nebolo transparentné už za predchádzajúcej vlády Smeru-SD, a už pri prvých protestoch v roku 2010 na to upozorňovala UNAS, že mýto vykazuje stále závady a peniaze z výberu mýta, ktoré dopravcovia poctivo platia za každý kilometer, sa nevracajú do infraštruktúry“.