Únia autodopravcov verí v dobré fungovanie nového mýtneho systému, nemal by už okrádať motoristov

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) očakáva, že nový národný mýtny systém začne fungovať v roku 2023 bez nedostatkov a nebude okrádať motoristov ako doteraz. Zároveň verí, že sa nezopakuje situácia, keď motoristi podľa organizácie prišli o viac ako polovicu tržieb z výberu mýta, ktoré mali ísť do štátneho rozpočtu a späť do cestnej infraštruktúry.

Predseda organizácie malých cestných dopravcov Stanislav Skala o tom informoval v nedeľu, čím reagoval na výsledok vyhodnotenia ponúk v tendri na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

Podozrenie autodopravcov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) oznámila, že v súťaži uspela spoločnosť CzechToll, s.r.o., ktorá prevádzkuje český mýtny systém. Jej dodávateľom v súťaži je súčasný prevádzkovateľ mýtneho systému na Slovensku spoločnosť SkyToll. a. s. (Generálnym riaditeľom oboch spoločností je Matej Okáli – poz. red.).

„UNAS sa stotožnil s výberovým konaním na nový mýtny softvér, ktorý bol údajne najlacnejší,“ uviedol Skala s poukázaním na prepojenie spoločností CzechToll a SkyToll. „Nesúhlasíme, aby sa v roku 2023 predlžovala zmluva so SkyToll-om. Máme podozrenie, že pri výberovom konaní na nový softvér bola už dopredu dohoda, aby to vyhral CzechToll,“ poznamenal predseda UNAS.

Výzva na písomnú záruku

Spolu s Asociáciou Žltý Anjel Asistance 24 vyzývajú ministerstvo dopravy a výstavby, aby dalo písomnú záruku, že výberové konanie bude ukončené do konca tohto roka bez korupcie a nebude šité na mieru CzechToll-u.

NDS by podľa oboch organizácií mala dodržať dátum sprevádzkovania nového mýtneho systému bez predĺženia zmluvy so SkyToll-om, a to za prevádzkové náklady maximálne do 15 % z výberu mýta.

Vyhodnotenie podľa dvoch kritérií

V uvedenom mýtnom tendri za predpokladanú cenu takmer 42 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty vyhodnotila NDS tri prijaté ponuky na základe pomeru ceny a kvality. CzechToll po otváraní ponúk koncom januára informoval, že predložil najnižšiu cenovú ponuku a jeho dodávateľom v súťaži je SkyToll, a. s. CzechToll je súčasťou českej investičnej skupiny PPF.

Ďalšie dve ponuky v súťaži trvajúcej od konca roka 2020 predložili skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) a tiež firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava.

Diaľničiari vyhodnotili ponuky podľa dvoch kritérií, pričom celková cena za dodanie predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty (DPH) mala váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.