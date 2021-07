Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová sprejazdnia koncom roka 2023, vyhlásil minister Doležal

Pätnásťkilometrový úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová budú môcť motoristi využívať koncom roka 2023. Na tlačovom brífingu po piatkovom kontrolnom dni v sprievode predsedu vlády SR Eduarda Hegera to vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal.

Potvrdil tak svoje slová z apríla tohto roka pri podpise zmluvy na dostavbu tunela Višňové, že oba dôležité diaľničné úseky chcú diaľničiari odovzdať do užívania do konca roku 2023.

Stavba bola tri roky prerušená

„Ak všetko pôjde dobre, mohli by sme otvoriť do konca roku 2023 spoločne dva kľúčové diaľničné úseky, jeden s tunelom Višňové a druhý medzi Hubovou a Ivachnovou. Potom nám do pomyselnej skladačky diaľničného spojenia východu so západom bude chýbať už len posledný kúsok v podobe úseku Turany – Hubová,“ skonštatoval Doležal.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa pripomenul, že stavba bola v roku 2015 na tri roky prerušená pre akútne zosuvy a z väčšej časti musela byť preprojektovaná.

„Posledné tri úseky celej stavby sa doprojektovali začiatkom tohto roka a pre dva už sú vydané stavebné povolenia. Verím, že už nič nebude brániť tomu, aby sa mohli naplno rozvinúť všetky práce na celej stavbe,“ uviedol Tlapa.

Ruch je aj v tuneli Čebrať

Stavebný ruch sa v poslednom čase zvýšil aj pri razení tunela Čebrať. „Po vydaní stavebného povolenia už nerazíme tunel ako geologickú úlohu, ale začali sme práce v súlade s vydaným stavebným povolením. V smere od východného portálu je v jednej tunelovej rúre vyrazených 3 333 metrov a v druhej 3 250 metrov,“ priblížil aktuálny stav investičný riaditeľ NDS Miloš Vicena.

Diaľničný úsek D1 Hubová – Ivachnová má takmer 15 kilometrov a jeho súčasťou je triapolkilometrový tunel Čebrať. Aktuálna cena stavby je 288 790 981,21 eura bez DPH.

Výstavba sa začala v roku 2014, zhotoviteľom stavby je konzorcium spoločností OHL ŽS, a. s. a VÁHOSTAV-SK, a. s. Motoristom ušetrí diaľnica, ktorá zo severnej strany obchádza Ružomberok, až 12 minút v porovnaní s jazdou po ceste I. triedy.