Úsek diaľnice D1 na Liptove čiastočne uzavreli, obmedzenia potrvajú až do konca októbra

Na liptovskej časti diaľnice D1 čaká motoristov nové dopravné obmedzenie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od 22. mája až do 31. októbra čiastočne uzavrie polkilometrový úsek diaľnice pri odpočívadle Velínok medzi Liptovským Jánom a Liptovským Hrádkom.

Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, dôvodom je oprava diaľničného mosta.

Stavebné práce na oprave mosta sú rozdelené do troch etáp. „V prvej etape bude doprava na diaľnici z dôvodu budovania prejazdu stredným deliacim pásom vedená v oboch jazdných pásoch v jednom jazdnom pruhu. V druhej etape budeme opravovať ľavý most a doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. V tretej etape opravíme pravý most, doprava bude vedená obojsmerne v ľavom jazdnom páse,“ priblížila plánovaný priebeh prác Žgravčáková.