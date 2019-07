Úsek križovatky pod Prístavnym mostom dokončili skôr, avizujú ďalšie dopravné obmedzenie

Budúci týždeň plánujú skolaudovať prvé úseky mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom v Bratislave, následne bude križovatka odovzdaná do užívania motoristom. Vodiči sa tak bez obchádzky dostanú z D1 v smere z Trnavy a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú.

Práce ukončili v predstihu

Práce plánovali ukončiť v auguste, zhotoviteľ to však stihol takmer o mesiac skôr. Zároveň sa s predstihom začínajú aj práce na druhej etape rekonštrukcie, ktoré sa budú týkať najmä vetvy Bajkalská – Prístavná. Uviedli to v piatok hovorca Bratislavy Peter Bubla a koncesionár Zero Bypass.

S prestavbou križovatky pod Prístavným mostom začala spoločnosť D4R7 Construction v polovici februára tohto roka.

„Počas prvej etapy prestavby tejto mimoúrovňovej križovatky zrealizovali približne 32-tisíc metrov kubických výkopov, použili 1 550 metrov kubických štrkodrvy, asi 960 metrov kubických CBGM (cementom spevnené kamenivo) a 2 600 ton asfaltu. Nainštalovali 160 metrov trvalých betónových zvodidiel a 700 metrov trvalých oceľových zvodidiel,“ povedal Bubla.

Pribudne dopravné obmedzenie

V predstihu sa začali aj práce na druhej etape, ktorá sa týka zjazdu z D1 od Trnavy na Prístavnú ulicu, ulíc Bajkalská – Prístavná, výjazdu z Prístavnej na D1 smer Trnava a výjazdu z Bajkalskej na D1 smer Trnava.

Súčasťou realizácie sú výkopové práce, dva mostné objekty, prekládky inžinierskych sietí – vody, kanalizácie, prekládky vysokého aj nízkeho napätia. Dokončia aj zjazdy a výjazdy vrátane napojenia na ulicu Prístavná.

Existujúce dopravné obmedzenia, ktoré sa týkali prvej etapy, ostávajú stále v platnosti. Pribudne k nim ďalšie obmedzenie na vetve Bajkalská – Prístavná, ktorú uzavrú po otvorení komunikácií z prvej etapy.