Úsek s tunelom Višňové chcú dostavať tri konzorciá, ponuky vyhodnotí odborná komisia

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové v hodnote 260,9 milióna eur dostala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od vybraných spoločnosti konečné ponuky zahŕňajúce aj cenu.

Najsilnejším kritériom je cena

Ponuky predložili všetky tri konzorciá, ktoré sa zúčastnili aj súťažného dialógu. Ako ďalej informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS, patria k nim Metrostav DS (Slovensko), Metrostav (Česko); Strabag (Slovensko), Doprastav (Slovensko), Váhostav – SK (Slovensko), TuCon (Slovensko) a napokon do tretice Skanska SK (Slovensko), Skanska (Česko), Skanska S.A. (Poľsko).

Predložené ponuky od všetkých troch uchádzačov bude vyhodnocovať odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá má v hodnotení váhu 45 percent, posudzuje NDS v zmysle súťažných kritérií na vyhodnotenie ponúk aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5 percent), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35 percent) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15 percent).

Najotvorenejšia súťaž diaľničiarov

Historicky ide podľa NDS o najotvorenejšiu súťaž diaľničiarov, ktorej prípravu realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR či inštitút INEKO. Súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti bola určená vo výške 260,9 milióna eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Ambíciou NDS je odovzdať motoristom dlho očakávaný úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.