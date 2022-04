Úsek Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce prejde rekonštrukciou, vlaky pôjdu rýchlejšie

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) komplexne zrekonštruujú traťový úsek Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce v okresoch Šaľa a Nové Zámky v dĺžke takmer 10 kilometrov. Zákazku za vyše 32 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) zadali spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava po vyhodnotení verejnej súťaže a s vybraným zhotoviteľom už uzavreli zmluvu o dielo.

Financie z prostriedkov Európskej únie

Stavebné práce na rekonštrukcii úseku by mali trvať do štrnástich mesiacov od odovzdania staveniska. Ponuky v tendri predložilo päť uchádzačov. Vyplýva to z informácií vo Vestníku verejného obstarávania a v centrálnom registri zmlúv.

Železničiari budú projekt financovať s využitím prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Traťová rýchlosť na úseku Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce po jeho obnove vzrastie na 140 kilometrov za hodinu, zvýši sa aj výkonnosť trate a bezpečnosť.

Rekonštrukcia koľají, nástupíšť a trakčného vedenia

Investícia zahŕňa rekonštrukciu koľají č. 1 a 2, nástupíšť na zastávke Jatov a súvisiacej infraštruktúry, ako aj trakčného vedenia pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu.

ŽSR vyhlásili súťaž na rekonštrukciu úseku Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce vlani koncom októbra. Pôvodnú odhadovanú hodnotu zákazky vyše 27 mil. eur zvýšili na viac ako 28 mil. eur bez DPH, vysúťažená zmluvná cena je vyššia o viac ako 4 mil. eur, resp. skoro o 15 percent. Lehotu na predkladanie a otváranie ponúk predlžovali päťkrát z pôvodne vlaňajšieho 15. decembra na 26. januára tohto roka.