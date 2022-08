ÚVO by mal rozhodnúť o námietke proti vyhodnoteniu tendra na rozšírenie D1 a napojenie na D4 ešte v auguste

K námietke proti vyhodnoteniu ponúk v tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na rozšírenie úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina, vrátane dostavby križovatky D1 a D4, by sa mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyjadriť do 24. augusta.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to potvrdil s tým, že verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác stále prebieha a treba rešpektovať právo uchádzača podať námietku.

Jasná infografika

„V tejto chvíli nemôžem povedať viac, ale stále platí to, čo som povedal, keďže veľká väčšina občanov nechápe, prečo to trvá tak dlho. Keď sa skončí verejné obstarávanie a budeme môcť túto tému komunikovať, máme k tomu pripravenú jasnú infografiku, čo sme robili, prečo to tak dlho trvalo a prečo to nemohlo trvať kratšie,“ povedal na sociálnej sieti Doležal s tým, že oni sú tí poslední, ktorí by to zdržiavali.

NDS vyhlásila tender na rozšírenie D1 Bratislava – Triblavina a prepojenie D1 s D4 vlani v septembri, ponuky predkladali v decembri. Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na tri a pol roka je vyše 127 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Rozhodovala celková cena

Po vyhodnotení ponúk v júli tohto roka diaľničiari oznámili ako úspešného uchádzača poľskú spoločnosť Budimex, S.A., so sídlom vo Varšave, podľa neoficiálnych informácií mala navrhnúť cenu 110 mil. eur bez DPH. Na druhom mieste je Združenie D1 Bratislava – Triblavina so spoločnosťami Strabag, s.r.o., a Porr, s.r.o., a na treťom je Váhostav – SK, a. s., všetky so sídlom v Bratislave.

Pri vyhodnotení ponúk rozhodovala navrhovaná celková cena s váhou 60 % a lehota výstavby s váhou 40 %. Pôvodne najnižšiu ponuku spoločnosti Doprastav, a. s., (85 mil. eur bez DPH) diaľničiari v oznámení o vyhodnotení ponúk neuviedli, takže ju vylúčili. Strabag potvrdil, že námietku proti vyhodnoteniu ponúk podalo ich združenie, ÚVO informoval, že konanie o preskúmaní postupu NDS na základe námietok začal 18. júla.