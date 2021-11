ÚVO sa bráni, Hlivák vidí za nezvládnutou dopravnou situáciou v Bratislavskom kraji obštrukcie konkurencie

Situáciu v prímestskej doprave v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) môže vyriešiť len férový prístup BSK a víťazného uchádzača, tvrdí Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Už nebudem počúvať toľko útokov na úrad, ktoré sa šíria v snahe ospravedlniť nezvládnutie služby občanom pri zabezpečení prímestskej dopravy v BSK,“ uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák v tlačovej správe.

Hlivák považuje za zbabelé a nefér voči občanom, keď sa kompetentní zbavujú zodpovednosti za spôsobenú situáciu v prímestskej doprave v BSK a z občana robia rukojemníka politického boja a konkurenčného boja firiem.

Predseda ÚVO sa domnieva, že situáciu v prímestskej doprave môže vyriešiť len férový prístup BSK a víťaznej firmy.

„Teda tých, ktorí sa zaviazali plniť záväzky, za ktoré im je zaplatené z verejných peňazí, teda aj z peňazí ľudí, ktorí mrznú na zastávkach a márne čakajú na spoj,“ zdôraznil Hlivák a dodal, že v komunikácii aktérov tejto situácie by malo byť viac pokory a nie prvoplánových útokov voči úradu, ktorý nerozhoduje podľa svojvôle či politických preferencií, ale nezávisle podľa zákona.

Skrátili sa aj lehoty v rámci súťaží

„Povinnosťou úradu je tiež posúdiť každú námietku, ktorou sa firmy sťažujú, ovládanie tohto faktu je základná znalosť zákona o verejnom obstarávaní,“ dodal. Miroslav Hlivák sa zastáva práce kontrolórov na úrade, ktorých rozhodnutia podliehajú preskúmaniu súdov.

„Veľmi cítiť, že sa táto téma uchopila politicky, a tak sa zo strany aktérov volí nezodpovedný slovník, navyše sa niektorými vyjadreniami usvedčujú z neznalosti aktuálne prijatých zmien v zákone. Neskoro hovoria, že je potrebné urobiť zmeny v zákone, aby sa preukázala špekulatívnosť pri sťažovaní sa v súťaži, teda pri podávaní námietok. Úrad totiž natextoval a presadil zmeny zákona najväčšieho rozsahu za posledných 20 rokov, vrátane ustanovenia, aby po prvý raz v histórii mohol zadefinovať tzv. špekulatívnosť námietok a vyvodiť z takéhoto konania dôsledky,“ pripomenul predseda ÚVO.

Ako dodal, toto ustanovenie obsahuje novela, ktorú prezidentka podpísala minulý mesiac a ktorá začne platiť na jar, rovnako úrad skrátil mnohé lehoty v rámci súťaží.

Úrad si robí svoju prácu nezávisle

„Očakával by som, že to verejný obstarávateľ vie a že nebude zavádzať verejnosť, že sa až teraz musí zasadiť za takéto zmeny v zákone. Rovnako nerozumiem, ako môže verejný obstarávateľ tvrdiť, že problém mu spôsobil čas, keď predsa ešte v auguste pred úradom skalopevne stál za ponukou víťaza tendra a považoval ju za reálnu, teda aj s ohľadom na čas, ktorý zostával do vypršania platnosti starej zmluvy,“ upozornil Hlivák.

Predseda ÚVO vníma, že z politického pohľadu je najľahšie hodiť vinu na úrad.

„Na druhej strane, útoky voči ÚVO sú dôkazom, že úrad si robí svoju prácu nezávisle, že nikomu nenadŕža a postupuje podľa férových pravidiel obsiahnutých v zákone. Cítim potrebu zastať sa práce mojich kolegov, to, ako dlho kontrolujú dokumenty závisí aj od prehľadnosti dokumentov a náročnosti, ktorou sa súťaže tohto typu určite vyznačujú. Rovnako aj súdy potrebujú pre preskúmanie prípadov a pre vydanie rozhodnutia čas, ktorý sa z pohľadu laika môže javiť ako dlhý,“ uzatvára Miroslav Hlivák.

Menej času pre obštrukcie

Verejné obstarávanie na nového autobusového dopravcu v BSK bolo vyhlásené v apríli 2020 a uzavreté v septembri tohto roka, teda dva mesiace pred skončením zmluvy s bývalým dopravcom Slovak Lines.

„Bohužiaľ, naše zákony dovoľujú uchádzačom podávať opakované obštrukčné podnety. Tie musel riešiť ÚVO. Výsledkom je, že aj napriek tomu, že BSK pripravil bezchybné podklady a vyčlenil na celý tender viac času, obštrukciami mal nový dopravca na prípravu namiesto plánovaného pol roka, len dva mesiace,“ uviedol BSK.

Kontrolné orgány označili všetky námietky podané počas procesu verejného obstarávania za neopodstatnené a v značnej časti za účelové.

BSK podpísal s víťazom verejnej súťaže zmluvu na 10 rokov za viac ako 330 miliónov eur. Od začiatku prevádzky 15. novembra bojuje nový autobusový dopravca Arriva s nedostatkom vodičov, čo sa odrazilo na výpadku takmer polovice spojov.