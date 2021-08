V bratislavskej MHD nastanú od septembra viaceré zmeny, niektoré linky zaniknú či zmenia trasu

Od septembra nastanú viaceré zmeny v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD). Obnoví sa plná prevádzka podľa režimu školský rok a zlepší sa obslužnosť viacerých častí mesta. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.

„DPB upravuje prevádzku MHD nielen pre meniace sa správanie cestujúcich. Po analýze dopravnej situácie a vyhodnotení aktuálnych údajov z prepravy prispôsobuje cestovné poriadky liniek reálnemu stavu,“ uviedol hovorca.

Pribudne viac spojov

Od 1. septembra pribudne viac spojov a na linkách MHD nastanú zmeny. „So septembrovým nástupom žiakov a študentov do škôl DPB obnovuje premávku liniek podľa režimu školský rok. Znamená to, že jednotlivé spoje budú premávať častejšie,“ vysvetlil hovorca a dodal, že električky budú mať posilnenú dopravu počas pracovných dní od rána do večera.

„V ostatných časoch sa vzhľadom na dostatočnú kapacitu vozidiel intervaly nemenia,“ doplnil. Pre zlepšenie dostupnosti v lokalite Ivanská cesta zavádza DPB novú linku 163, ktorá bude premávať každý deň – ráno smerom na Račianske mýto a podvečer smerom na Ivanskú cestu. Linka 61, premávajúca medzi Hlavnou stanicou a letiskom už nebude obsluhovať zastávku Fafruny a cesta na letisko bude rýchlejšia.

Linka 208 sa neobnoví

Na linke 139 zlepšuje dopravca vo vybraných časoch interval, takže linka bude počas celého dňa premávať každých 30 minút. Novinky sa dotknú aj obyvateľov Palisád v centre mesta. „Pre nízky počet cestujúcich DPB neobnoví trolejbusovú linku 208 a ako náhradu posilní linku 147. Trasu doterajšej linky 208 pokrývajú linky 209, 212, 205, 207 a 147. Tie poskytujú dostatočnú kapacitu aj pre ďalších cestujúcich,“ vysvetlil Chlebovec.

V záverečnom úseku linku 208 nahradí linka 147, ktorá bude oproti súčasnosti posilnená dvojnásobne. DPB tým zabezpečí nielen obsluhu zastávky Šulekova, ale aj celej oblasti smerom na Slavín a Kalváriu.

Ďalšie zmeny

V súvislosti so septembrovými zmenami DPB pripomína úpravu premávky MHD vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. „Kvalitné spojenie Ružinova s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami zabezpečí zmenená linka 78,“ pripomenul hovorca. Aby časté dopravné kolóny menej ovplyvňovali prevádzku hromadnej dopravy, DPB upravuje aj trasy liniek 79 a 87.

Obsluhu Podunajskej ulice namiesto linky 79 zabezpečia regionálne autobusy liniek 720, 730 a 740, ktoré zastavujú na nových zastávkach a ponúkajú priame spojenie s Mlynskými nivami a nákupnými centrami po trase. „Platia v nich cestovné lístky IDS BK rovnako, ako v MHD. Obsluhu ostatných skrátených úsekov liniek 79 a 87 prevezme posilnená linka 78,“ doplnil. Posilnené budú tiež linky 65, 67 a 70.