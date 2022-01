V Hlohovci začína rekonštrukcia mosta cez Váh, pre autá ho na dlhší čas uzavrú

S rekonštrukciou cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci začne vysúťažený zhotoviteľ vo februári tohto roku. Pre motorové vozidlá bude most na ceste II/513 uzatvorený od polovice apríla na maximálne pol roka. Trnavský samosprávny kraj už podpísal zmluvu o dielo v cene 5,4 milióna eur so Združením SMS – Kovo-Sklo Hlohovec.

„So zhotoviteľom sme navrhli harmonogram prác tak, aby obmedzili obyvateľov a návštevníkov Hlohovca čo najmenej. Most bude neprejazdný maximálne pol roka,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Z mosta v Hlohovci v lete 2019 vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton, aby sa spomalilo tempo jeho degradácie. Na to najviac doplácajú obce, cez ktoré vedie obchádzková trasa. Najväčší cestný most v kraji s dĺžkou 343 metrov postavili v Hlohovci v rokoch 1962 – 1964. Jeho technický stav je veľmi zlý, konštrukcia bola naposledy opravovaná v 80. rokoch minulého storočia.

„Naším cieľom je stabilizovať statiku mosta, čo výrazne predĺži jeho životnosť. V rámci rekonštrukcie most rozšírime, vďaka čomu pribudnú chodníky a plnohodnotné cyklotrasy po oboch jeho stranách,“ dodal Viskupič. Kraj žiada o spolufinancovanie investície z eurofondov. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi je naplánované na 9. februára.

Krajský poslanec Patrik Voltmann v súvislosti s rekonštrukciou na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci upozornil, že tá vyrieši jeho technický stav, ako aj bezpečnosť chodcov, ale nevyrieši problémy s dopravou v meste. Pomôcť by mala až plánovaná rekonštrukcia štyroch križovatiek.