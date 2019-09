V Komárne a okolí sa pripravujú viaceré cestné projekty, majú zlepšiť situáciu obyvateľov

V Komárne a okolí realizujú a pripravujú viaceré cestné projekty. Po oprave kruhovej križovatky na ceste prvej triedy I/63 vo Veľkom Mederi, medzi týmto mestom a obcou Medveďov, vymenia starú betónovú vozovku za asfaltovú na viac ako desaťkilometrovom úseku cesty I/13.

Zároveň tam zrekonštruujú štyri križovatky, ktoré prispejú k bezpečnejšej a plynulejšej doprave. Dopravu priamo v Komárne zas odľahčí pripravovaný obchvat mesta a nový cestný most cez Dunaj, ktorého výstavba pokračuje v plnom rozsahu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) o tom informovalo v utorok agentúru SITA v tlačovej správe.

Plánovaný sedemkilometrový obchvat Komárna

„Za posledné obdobie sa zintenzívňuje stavebná činnosť aj na juhu Slovenska,“ povedal počas návštevy Komárna minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). „Opravy, modernizácie a výstavba ciest boli po dlhé roky v týchto oblastiach zanedbávané. Rozhodli sme sa investovať aj do tohto regiónu, pretože je dôležité, aby sa cestná infraštruktúra na celom Slovensku rozvíjala rovnomerne,“ uviedol Érsek.

Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie (EIA). Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú podľa rezortu dopravy a výstavby spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie, získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. „Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno – Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a Nitrou,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Rozostavaný nový most cez Dunaj odbremení preťažený Alžbetin most a spojí mestá Komárno a Komárom na maďarskej strane v polovici roka 2020. Okrem tejto stavby sa pripravuje aj kompletná rekonštrukcia 64-ročného Vážskeho mosta v Komárne, nutná je najmä z dôvodu celkovej životnosti mosta. V prvej fáze bude most dočasne podopretý. Na tieto práce prebieha verejné obstarávanie. Ministerstvo dopravy predpokladá, že zákazka na celkovú rekonštrukciu Vážskeho mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení.

Rekonštrukcie prinesú zlepšenie situácie

„V meste Komárno a v jeho priľahlom okolí sú v štádiu prípravy viaceré projekty, ktoré majú tesne pred realizáciou. Žiadame obyvateľov Komárna, ako aj okolitých obcí, aby boli pri obmedzeniach a cestných obchádzkach v súvislosti s opravami mosta alebo rekonštrukcie križovatiek trpezliví, pretože určite prinesú zlepšenie dopravnej situácie,“ dodal minister dopravy Árpád Érsek.

V okolí Komárna plánujú tretiu etapu rekonštrukcie križovatiek na ceste I. triedy – I/13 a I/63 Veľký Meder, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň, I/13 a III/1404 Medveďov a I/13 a III/1407 Ižop. Zmodernizujú tiež časti cesty I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň a križovatka I/13 a III/1394 – Medveďov. V tejto obci zároveň zrekonštruujú dva mosty.