V Komárne odklonili dopravu pre kamióny, chcú znížiť zaťaženie Vážskeho mosta

Pre zníženie zaťaženia mosta cez Váh v Komárne je od 20. septembra od 13:00 odklonená doprava pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 15 ton na cesty v okresoch Komárno a Nové Zámky.

Odklon na osem ciest

„Bude platiť do termínu ukončenia podopretia Vážskeho mosta v Komárne. Odklon dopravy bude vyznačený dočasným dopravným značením,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Doprava v oboch uvedených okresoch je podľa SSC odklonená na osem ciest – I/63, I/64, II/509, II/563, II/573, II/588, III/1464 a III/1466.

„Odklon dopravy v smere Štúrovo – Komárno sa začína v križovatke cesty I/63 v k. ú. mesta Štúrovo s cestou II/509, pokračuje po ceste II/509 po križovatku s cestou II/588 v obci Gbelce. Pokračuje po ceste II/588 po križovatku s cestou III/1464, s cestou III/1466 v obci Bátorové Kosihy, po ceste III/1466 po križovatku s cestou II/509,“ uviedla Karelová.

Dočasný pilier

Odklon ďalej vedie po ceste II/509 po križovatku s cestou I/64 v obci Bajč, pokračuje po tejto ceste do križovatky s miestnou komunikáciou Krátka a po nej do okružnej križovatky s cestou II/563 v Nových Zámkoch. Nasleduje po tejto ceste cez obec Komoča až po križovatku s cestou II/573 v Kolárove a ďalej až do križovatky s cestou I/63 v Komárne a opačne.

„Odklon dopravy v smere Nitra – Komárno sa začína v križovatke cesty I/64 s miestnou komunikáciou Krátka, po miestnej komunikácii Krátka do okružnej križovatky s cestou II/563 v meste Nové Zámky. Pokračuje po ceste II/563 cez obec Komoča až po križovatku s cestou II/573 v meste Kolárovo, následne pokračuje po ceste II/573 až do križovatky s cestou I/63 v k. ú. mesta Komárno a späť,“ priblížila Karelová.

Slovenská správa ciest chce dočasne podoprieť most nad Váhom v Komárne v rámci jeho záchrany. Podopretie bude riešené ako dočasný pilier v strede rozpätia mosta.

Výzva na predkladanie ponúk

Súčasťou stavebných prác za predpokladanú cenu 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je podľa vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, a to s náležitosťami dokumentácií pre stavebné povolenie a na ponuku.

„Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy, a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,“ uviedli cestári.

Nasledovať bude na základe povolenia a súhlasov dočasné podopretie mosta. Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie je projekt vypracovaný spoločnosťou Stavokov Projekt, s. r. o., Trenčín. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 23. septembra.