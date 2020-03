V Košiciach začnú dezinfikovať vozidlá MHD, ide o prevenciu pred koronavírusom

Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice Vladimír Padyšák v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu vydal príkaz na mimoriadnu komplexnú dezinfekciu všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

Dezinfikovať budú madlá vo vozidlách nad rámec ich bežnej každodennej hygienickej údržby. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Škôlky vybavia hygienickými pomôckami

Bude sa na to využívať takzvaná vírusinaktivačná dezinfekcia, respektíve dezinfekcia na báze chlóru. Spomínaná dezinfekcia sa bude vykonávať približne trikrát denne po pristavení autobusov do garáží a električiek do vozovne.

Magistrát mesta Košice bude vybavený dezinfekčnými stojanmi na dezinfekciu rúk na frekventovaných miestach. Dodatočné hygienické pomôcky dostane aj 40 materských škôl v meste.

Zamestnanci dostanú ochranné rúška

V priestoroch magistrátu sú pripravené hygienické rúška pre zamestnancov, ktorí pracujú v podateľni a kancelárii prvého kontaktu.

„Pozorne sledujeme oznámenia o nových prípadoch šírenia vírusu v niektorých okolitých krajinách. Keďže zatiaľ neboli potvrdené žiadne prípady na Slovensku, mesto bude vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať,“ uviedol Fabian.

Krízový štáb je pripravený

Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ).

Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, respektíve v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia.

Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR.