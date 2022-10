V Petržalke počas víkendu uzatvoria časť Pajštúnskej ulice, dôvodom je výstavba električkovej trate

Pre výstavbu električkovej trate do bratislavskej Petržalky počas víkendu uzatvoria časť Pajštúnskej ulice. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, dôvodom uzávery je prekládka plynovodu. Pajštúnsku ulicu úplne uzatvoria v sobotu 15. októbra od 7:00 do 21:00 a v nedeľu 16. októbra od 7:00 do 21:00, v úseku od vjazdu na stavebný dvor číslo 8 po Brančskú a Tupolevovu. Obchádzková trasa povedie cez Jantárovú, Smolenickú a Šintavskú ulicu.

Doprava bude po Pajštúnskej spustená medzi 21:00 a 7:00, keď na nej budú premávať aj nočné spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zmeny sa dotknú od soboty 15. októbra do stredy 19. októbra liniek MHD 98 a N99. „Linka 98 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Kutlíkova cez Šintavskú a Jantárovú cestu,“ konštatuje mesto s tým, že nebude obsluhovať zastávky Smolenická a Tupolevova. Na obchádzke obslúži zastávky Holíčska, Šintavská a Topoľčianska. Nočná linka N99 bude premávať po svojej stálej trase, avšak zastávku Tupolevova obslúži v náhradnej polohe.