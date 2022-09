V Poprade spustili bezplatné cestovanie a vozový park MHD doplnia o štyri nové autobusy za milión eur (foto)

Na prelome septembra a októbra pribudnú do vozového parku mestskej hromadnej dopravy v Poprade štyri nové autobusy za približne jeden milión eur.

Informovala o tom Marianna Krajčová Gočová, generálna riaditeľka spoločnosti SAD Poprad, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie MHD. Podľa jej slov tak bude v Poprade dokopy už štrnásť úplne nových vozidiel.

Autobus na skúšku z Nemecka

Na ôsmich linkách mestskej hromadnej dopravy jazdí v súčasnosti 22 autobusov. Doprava v nových vozidlách je podľa riaditeľky SAD bezpečná.

„V každom z vozidiel sú integrované bezpečnostné systémy aj kamerové systémy, ktoré sú nám veľmi nápomocné aj v našej prevádzke,“ vysvetlila. Medzi ne sa od pondelka zaradí aj nemecký elektrický autobus v hodnote približne 700-tisíc eur, ktorý si spoločnosť zapožičala na skúšobnú trojtýždňovú dobu.

„Máme ho tu ako jediný dopravca na Slovensku, dostali sme túto možnosť priamo z Nemecka,“ priblížila Krajčová Gočová. Primátor mesta Anton Danko zatiaľ v tomto období nevidí reálne, že by samospráva takýto autobus v prípade, že sa osvedčí, zakúpila. Nateraz by podľa jeho slov takéto financie mesto na to nemalo.

Bezplatné cestovanie pre obyvateľov

Od 1. septembra funguje v Poprade program s názvom Cesta za zdravím, umožňuje obyvateľom s trvalým pobytom v Poprade bezplatné cestovanie. Podmienkou je bezkontaktná čipová karta. Pre ostatných užívateľov MHD, teda bez trvalého bydliska, sa cestovné zvýšilo do dvadsať percent. Bezplatné cestovné platí počas skúšobného obdobia od 1. septembra do 31. decembra tohto roka. Od nasledujúceho roka bude zavedené zvýhodnené cestovné s celoročným poplatkom 10 eur. Mesto podľa primátora zatiaľ zvládne spolufinancovať dopravu.

„Je to zhruba do 200-tisíc eur výpadok z bežných príjmov, samozrejme, keď na to nebudeme mať, tak to zmeníme, ale zatiaľ na to máme,“ skonštatoval. Podľa Krajčovej Gočovej však nový program dokáže štvorčlennej rodine ušetriť financie do 800 eur ročne.