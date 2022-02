V Starej Ľubovni pribudnú ďalšie cyklotrasy, jedna bude aj pri novom bludisku

Sieť cyklotrás v Starej Ľubovni sa postupne rozširuje, mesto už projekčne pripravuje aj ďalšie trasy. Po tom, ako sa vlani mestu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podarilo dokončiť cyklotrasu s dĺžkou 514 m spájajúcu sídlisko Východ s juhovýchodným obchvatom mesta a s cyklotrasou.

Tá je jeho súčasťou, by mal byť priamym pokračovaním úsek do Novej Ľubovne, s napojením sa na existujúcu cyklotrasu do Ľubovnianskych kúpeľov. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke.

Spolupráca počas budovania

Zámerom mesta v spolupráci s obcou Nová Ľubovňa je postupne vybudovať cyklotrasu na oboch stranách hrádze potoka Jakubianka.

„Prioritne bude cieľom vybudovať úsek po ľavobrežnej hrádzi okolo novovznikajúcej atrakcie cestovného ruchu, najväčšieho bludiska zo živého plotu v strednej Európe. Celková dĺžka cyklotrasy po ľavom a pravom brehu Jakubianky je necelých päť kilometrov,“ informovala radnica, podľa ktorej sa pripravuje podanie žiadosti na územné konanie.

Projekčné práce

Projekčné práce sa začali aj na úseku cyklotrasy Stará Ľubovňa – Jarabina. Mesto sa do nich pustilo v spolupráci s obcou Jarabina, ktorá získala finančné prostriedky z Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja na projektovú dokumentáciu.

„Začiatok trasy by mal byť pri vstupe do Starej Ľubovne od Popradu, v miestach kde sa rovnako projekčne rieši prepojenie cesty I. triedy a ulice Továrenskej. Úsek s dĺžkou necelé tri kilometre následne pokračuje topoľovou alejou k Multimodálnej stanici v obci Jarabina,“ opísalo mesto.

Neďaleko sa nachádza známy Jarabinský prielom, kde sú vybudované nové schodíky aj vyhliadkové body.

Pre cyklistov aj korčuliarov

Podľa samosprávy sa veľmi populárnou pre cyklistov aj korčuliarov stala cyklotrasa Stará Ľubovňa – Hniezdne. Mesto v súčasnosti dokončuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie so zámerom zokruhovania cyklotrasy v časti od lávky pre peších v smere k nákupnému centru a Vendoparku po spodnej strane.

V tejto časti sa do budúcna počíta s výstavbou skejtparku a pumptrackovej dráhy.

„Rovnako projekčne pripravujeme ako cyklotrasu súčasný chodník z kociek od lávky pre peších okolo hotela Familia až ku železničnej stanici. Zlepšil by sa tak dostup cyklistov a peších,“ dodala samospráva.